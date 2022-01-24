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Резиденты территорий опережающего развития «Тольятти» планируют новые проекты 

24 января 2022 17:53
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Практически завершено строительство здания производственно-логистического центра Магнитогорского металлургического комбината.

На территории Особой экономической зоны «Тольятти» практически завершено строительство здания производственно-логистического центра Магнитогорского металлургического комбината.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одной из приоритетных задач работы Правительства обозначает улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, создание новых рабочих мест «Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений», – отметил глава региона. 

Соглашение между Правительством Самарской области и руководством ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было подписано летом 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Как подчеркнул инвестор, решающим фактором для заключения соглашения стали стратегические планы областных властей по развитию логистической инфраструктуры.

Для того, чтобы в ОЭЗ зашел металлургический комбинат, областное правительство приняло решение о строительстве железнодорожной ветки к особой экономической зоне. Проект реализуется по концессионному соглашению с ОАО «РЖД». «В концессии мы состыковали инвестора, которому нужны грузоперевозки, компанию РЖД, которая проинвестировала средства под понятный заказ и регион, который подставил свое плечо в виде гарантий и минимального гарантированного дохода. Для ОЭЗ железная дорога – серьезная добавка к инфраструктуре, интересная для крупнотоннажных производств», - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сам резидент стал новой точкой роста уже внутри ОЭЗ – разместиться в непосредственной близости от поставщика металла выгодно многим производственным компаниям. Это позволит им значительно сократить свои издержки.  

«Металл нужен практически всем производственным предприятиям, за исключением производств в пищевой сфере. Склад металла Магнитогорского металлургического комбината – это возможность для любого предприятия разместиться рядом, иметь быстрый доступ к продукции, а также получать минимальные цены от производителя, - рассказал Дмитрий Богданов. -  Привлечение в Самарскую область одного из мировых лидеров по производству стали сыграло большую роль в повышении инвестиционной привлекательности региона. Сегодня многие наши действующие предприятия уже налаживают работу с Магнитогорским комбинатом, а для новых инвесторов соседство с производителем металла может стать решающим фактором». 

Распределительный центр станет первым аналогичным объектом для нужд автопромышленности в стране. Его складская мощность составит 150 тысяч тонн в год. Произведенный на Урале металл будет поставляться в Тольятти, а уже отсюда – распределяться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500 000 тонн в год.

Еще один резидент ОЭЗ «Тольятти» в 2021 году увеличил объем выручки от экспорта более чем в 3 раза. ООО «Нобель автомотив русиа» - действующее предприятие по производству автокомпонентов. Здесь выпускаются системы передачи рабочих жидкостей автомобилей, стеклоомыватели, гибкие троссы, каркасы сидений и др. Предприятие стало одним из первых производств, запущенных на площадке ОЭЗ. Сегодня здесь трудятся более 200 человек. В прошлом году 40% всей выручки предприятия была получена от работы на внешних рынках. 

Как рассказал директор завода Вячеслав Кипуров, в 2014 году сразу после запуска предприятию пришлось столкнуться с экономическим кризисом. Справиться со сложностями помогло инвестирование в новые продукты, диверсификация бизнеса и заключение контрактов с потребителями новой продукции. «Сейчас одним из главных направлений для нас является экспорт - это обеспечивает стабильность работы предприятия. Мы продолжаем активно развиваться, внедрять новые продукты, налаживать отношения с новыми клиентами, углублять взаимодействие с традиционными потребителями нашей продукции, - говорит Вячеслав Кипуров. – Нам очень помогает поддержка региональных властей. В период ковидных ограничений мы оперативно получали всю информацию о том, как нам строить дальнейшую работу, при любых сложностях мы получаем оперативную помощь».  

К запуску новых проектов готовится еще один резидент ОЭЗ «Тольятти» - ООО «ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ». Старт работе завода в июне прошлого года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что «Форесия» работает в традиционном для Самарской области кластере – автомобилестроении. «Я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект», – сказал Глава региона.

«Форесия» разместилась в индустриальном парке ОЭЗ. Производственный корпус под этот проект был построен регионом и предоставлен инвестору в аренду, с возможностью дальнейшего выкупа. Это первое предприятие, запущенное в ОЭЗ с применением такого механизма взаимодействия областного правительства и бизнеса. 

Проект французской компании предполагает три этапа реализации. На предприятии «под одной крышей» будут осуществляться все технологические операции по производству сидений. Основными потребителями продукции предприятия являются АО «АВТОВАЗ», альянс Рено-Ниссан, Фольксваген Групп Рус. На предприятии уже создано 178 рабочих мест. В планах инвестора – трудоустроить до 1000 человек и выпускать 1500 машинокомплектов в день. 

«Прошлый год стал для нашей компании очень успешным. В первую очередь, мы гордимся переездом на новую площадку, в ОЭЗ «Тольятти». Мы успешно прошли испытания продукции перед нашим заказчиком и готовимся к запуску новых проектов. Сейчас, например, мы ждем запуск новой модели на АВТОВАЗе, для которой будут задействованы все три участка завода. В этом году мы также планируем запустить производство пены, абсолютно нового для нас продукта», - пояснила директор ООО «ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» Марина Давыденко. 

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области: «Инвесторы оценивают инвестиционные возможности Самарской области, как одни из лучших в стране. По итогам третьего квартала 2021 года наш регион занимает первое место в ПФО по динамике роста инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев прошлого года этот рост составил 31,2%. В абсолютной величине это 220 млрд рублей – самое большое значение за всю историю наших измерений. Инвесторам нравится Самарская область, они активно сюда приходят. Даже в непростой период, связанный с пандемией, определенными ограничениями и разрывами в цепочках поставок, бизнес активно вкладывается в регион. И мы сделаем все, чтобы сохранить этот тренд. Мы берем на себя риски инвесторов, в том числе, по строительству производственных корпусов – таким образом, вкладываясь вместе с ними. Бизнес уже «распробовал» такой формат совместной работы. Еще один инструмент поддержки – реструктуризация федеральных бюджетных кредитов. Регион получает ее, если вкладывает средства в инфраструктуру для инвесторов. Более 5 млрд рублей мы уже распределили для инвесторов на следующие три года и, по факту, сейчас занимаемся проектированием территории под конкретные проекты, о которых уже договорились».

 

Фото:  ОЭЗ "Тольятти" 

 

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