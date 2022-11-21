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Резидент «Жигулевской долины» выступил экспертом на круглом столе по импортозамещению в сфере ТЭК в Совете Федерации РФ

21 ноября 2022 13:37
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Резидент «Жигулевской долины» выступил экспертом на круглом столе по импортозамещению в сфере ТЭК в Совете Федерации РФ

Одна из самых актуальных тем – импортозамещение, в том числе на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), обсуждалась на днях в Совете Федерации. Генеральный директор компании – резидента «Жигулевской долины» ТПЭС Дмитрий Потапов 15 ноября в Москве принял участие в круглом столе «О динамике импортозамещения в отраслях топливно-энергетического комплекса» в качестве постоянного эксперта Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Модератором круглого стола выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. Во встрече участвовали более 50 представителей федеральных органов исполнительной власти, коммерческих, общественных и научных организаций.

Представители крупнейших предприятий ТЭК страны – СУЭК, РусГидро, Газпром, Газпромнефть, Роснефть, Сибур, Новатэк, Лукойл, Интер РАО, Национальной ассоциации СПГ и других, поделились своими достижениями, трудностями и предложениями в реализации поставленных задач по программам «Импортозамещения».

Поиск партнеров в сфере производства и потребления отечественных инновационных разработок на основе мониторинга реализации требований законодательства является одним изосновных направлений деятельности Научно-экспертного совета, в ходе которого анализируются результаты правоприменения с учетом достижения экономических, экологических показателей, а также технических характеристик и конструктивных особенностей устройств и оборудования, эксплуатируемых компаниями ТЭК, строительства и ЖКХ.

– Заключения, рекомендации и отчеты Научно-экспертного совета по повышению эффективности реализации законодательства РФ формируют экспертную и юридическую основу для внедрения лучших отечественных разработок, – прокомментировал Дмитрий Потапов. – Для нашей компании важно участие в подобных масштабных событиях, это возможность напрямую вести диалог с законодательной властью и вносить свои предложения. Считаем, что создание четкой, понятной, работоспособной нормативно-правовой и законодательной базы приведет к естественному образованию и развитию новых высокотехнологичных промышленных предприятий, более устойчивому положению уже действующих предприятий, собственники которых будут мотивированы на поиск инновационных решений и продуктов, организации новых рабочих мест, а это рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней и уверенный взгляд в будущее нашей страны.

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