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Резидент «Жигулевской долины» создает протезы конечностей на 3D-принтере
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Резидент «Жигулевской долины» создает протезы конечностей на 3D-принтере

11 августа 2022 16:40
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Компания «Медитроника» задалась целью импортозамещения – разработать собственный протез эконом-класса и начать его серийное производство.

Компания «Медитроника» - резидент «Жигулевской долины» - задалась амбициозной целью импортозамещения – разработать собственный протез эконом-класса и начать его серийное производство.

Основное отличие создаваемых «Медитроникой» протезов от существующих аналогов заключается в том, что протез создается с помощью аддитивных технологий – на 3D-принтере. Это позволяет снизить стоимость не менее, чем в 5 раз.

Подошва протеза выполняется из полиуретана, добавляя комфорт при передвижении, а модульная система сборки позволяет при форс-мажоре заменять только сломанную часть, а не весь протез целиком. Сегодня компания способна выпускать по 20 протезов в месяц. В дальнейшем, при расширении производства объемы выпуска могут увеличиться до 40 единиц продукции.

«Высокотехнологичные стартапы и инновационный бизнес Самарской области могут рассчитывать на широкий перечень инструментов поддержки для развития своих проектов. Это, в том числе, возможности, которые дает статус резидента «Жигулевской долины», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня резидентами технопарка являются более 270 стартапов и компаний в самых разных сферах деятельности. Они создали уже более 2000 рабочих мест и продолжают уверенное развитие с поддержкой региона», - добавил министр.

Команда «Медитроники» молодая, но профессиональная: в компании работают шесть человек, все сотрудники имеет большой опыт в области робототехники, промышленного дизайна и аддитивных технологий производства.

«Наш протез стопы изначально строится по модульному типу. Такой принцип позволит добавлять в него различные модули, улучшая одну характеристику за другой, и так шаг за шагом мы сможем прийти к полноценной бионической ноге, а там, возможно, и превзойти биологический эталон. Мы очень верим в такое будущее и хотим, чтобы «Жигулевская долина» помогла нам приблизить его», – подчеркнул руководитель компании "Медитроника" Алексей Собченко.

По вопросам получения статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» можно проконсультироваться по единому номеру: 8(8482) 93-00-93, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

 

Фото:   пресс-служба минэкономразвития СО

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