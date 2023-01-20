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Рекордная финансовая господдержка оказана самарским промышленным предприятиям в 2022 году

20 января 2023 16:12
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Среди самарских компаний, получивших финансовую господдержку, предприятия машиностроения, фармацевтической, строительной и других отраслей. 

Почти 6 млрд рублей на реализацию 16 инвестиционных проектов привлекли промышленные предприятия Самарской области в 2022 году из федерального (ФРП) и регионального (ГФРП СО) фондов развития промышленности. Всего в реализацию этих проектов будет вложено более 13 млрд рублей.

Среди самарских компаний, получивших финансовую господдержку, предприятия машиностроения, фармацевтической, строительной и других отраслей.  Инвестиционные промышленные проекты предполагают, например, создание производства автомобильных колес, приводных передних валов и жгутов для автомобилей; производство фармацевтической субстанции (микрокристаллической целлюлозы), дыхательных тренажеров, дорожных фонарных столбов, товарного бетона, панелей ЛСТК для строительства зданий, воздуховодов и систем вентиляции и др.

«За всю историю взаимодействия региона с ФРП – это рекордный объём привлечения льготных займов. Он стал возможен благодаря активной информационной и консультационной поддержке правительства региона и регионального фонда промышленности, созданного при поддержке и по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова», - отметила генеральный директор Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

«Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия Самарской области получили поддержку. Поэтому необходимо работать проактивно», - подчеркнул губернатор, когда принималось решение о докапитализации фонда развития промышленности Самарской области.  Поэтому программы по мерам поддержки настраиваются и трансформируются с учетом экономических изменений. Так, в 2022 году новой формой господдержки, оказываемой региональным фондом, стали гранты. Они предоставлялись на компенсацию уплаченных процентов по банковским кредитам, полученным промышленными предприятиями на пополнение оборотных средств. Такие гранты, на сумму более 107 млн рублей, получили 19 региональных организаций промышленного сектора.

«Как сказал наш Президент, сегодня для нашей страны импортозамещение – это вопрос экономического суверенитета. Поэтому в регионе сегодня создаются благоприятные условия для развития предприятий промышленного сектора. Благодаря поддержке самарского и федерального фондов развития промышленности нашим предприятиям доступны дополнительные финансовые средства, которые они используют для расширения и обновления производственной базы, и это, безусловно, позволит эффективнее решать важнейшие задачи по импортозамещению», -  подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

В целях оказания дальнейшей финансовой помощи самарским промышленным предприятиям в реализации инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение и технологическую независимость страны, в 2023 году будет произведено дополнительное финансирование регионального фонда промышленности.

Напомним, что Самарский фонд развития промышленности за счет регионального бюджета предоставляет займы от 5 до 20 млн. рублей по ставке 2 -3% годовых, сроком на 5 лет на создание нового производства и модернизацию имеющегося. По федеральным программам можно привлечь от 100 млн. рублей до 10 млрд. рублей на срок до 15 лет по ставке от 1- 5% годовых. По совместным программам федерального и регионального фондов можно привлечь от 20 до 100 млн. рублей на аналогичных условиях, сообщает пресс-служба правительства СО.

 

Фото:  pxhere

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