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Развитие беспилотной авиации обсудили на заседании Регионального совета по БАС

31 марта 2025 15:07
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Заседание прошло в Москве, на площадке индустриального парка «Руднево».

Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко принял участие в заседании Регионального совета отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), посвященное обсуждению ключевых вопросов развития отрасли и координации действий между участниками рынка. Заседание прошло в Москве, на площадке индустриального парка «Руднево».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак открыл заседание, акцентировав внимание на важности изучения регионального опыта развития отрасли БАС, а также формирования эффективного диалога с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Участники заседания обсудили ключевые аспекты развития отрасли, в том числе меры поддержки научно-производственных центров (НПЦ) и их резидентов, а также сценарии применения беспилотных авиационных систем. Особое внимание уделили услугам, которые предоставляет производителям БАС АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

«Мы уделяем пристальное внимание развитию отрасли беспилотной авиации. Сегодня Самарская область входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей БАС, у нас действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр, который мы запустили совместно с индустриальным партнером - компанией «Транспорт будущего», - отметил Антон Емельяненко.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе запущена программа «Российские технологии» по созданию 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА.

«В последние три года Россия существенно нарастила компетенции по разработке и производству беспилотников, и этот тренд необходимо продолжать, создавая необходимую нормативную базу и меры господдержки», - отмечал ранее глава региона.

Глава региона также предложил сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем, который объединит производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем.

 

Фото: Минпромторг РФ

Теги: Москва

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