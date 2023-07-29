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Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher подорожают

29 июля 2023 19:42
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Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher подорожают

Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher подорожают в России к осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza со ссылкой на источники.

По их данным, осенью компания Ferrero планирует поднять цены на всю продукцию, где есть шоколад. Объясняется это тем, что какао-масло, которое является одним из основных ингредиентов, компания закупает на зарубежной бирже.

За последнее время курс рубля упал, из-за чего в будущем вырастут рублевые цены на масло, а следовательно, и стоимость продукции. При этом отмечается, что компания Ferrero не намерена уходить из России, пишет Лента.

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