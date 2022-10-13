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Работу по формированию бюджета обсудили с депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации

13 октября 2022 18:55
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В регионе продолжается работа над проектом бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.

В регионе продолжается работа над проектом бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Тема формирования главного финансового документа обсуждалась на совещании с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы от Самарской области, которое провел по поручению главы региона Дмитрия Азарова первый вице-губернатор – председатель Правительства области Виктор Кудряшов.

О текущей ситуации по формированию бюджета доложил министр управления финансами Андрей Прямилов. Планируется, что расходы бюджета в 2023 году превысят 217 млрд рублей. Такая сумма складывается с учетом поступлений из собственных источников, в проекте пока не учтены объемы федерального финансирования, так как работа над главным финансовым документом страны продолжается.

Вместе с тем, на будущий год различными соглашениями уже закреплено, что регион привлечет более 40 млрд рублей федеральных средств.

Как и в предыдущие годы, главный финансовый документ сохранит социальную направленность. На финансирование здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта направят более 60% бюджета, 129 млрд рублей. На соцподдержку запланировано почти 32 млрд рублей.

Средства, которые придут из федерального центра в соответствии с заключенными соглашениями, пойдут на развитие инфраструктуры: возведение Волжского мостового перехода, дорожное строительство; а также на поддержку граждан и решение социальных задач: ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, модернизацию первичного звена здравоохранения, снижение напряженности на рынке труда.

Системная работа губернатора Дмитрия Азарова, членов Правительства и депутатского корпуса позволяет ежегодно привлекать в регион значительные средства из федеральной казны.

В этом году Правительство Самарской области планирует продолжить работу с федеральными ведомствами и рассчитывает на дополнительные поступления. В этом исполнительной власти региона всегда оказывал поддержку депутатский корпус.

«Мы надеемся, что вашей помощью нам удастся увеличить объем средств, которые мы сможем предусмотреть в бюджете Самарской области на реализацию социально значимых проектов в 2023-2025 годах», – обратился глава правительства к парламентариям.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что регион имеет достаточный запас прочности (уровень госдолга не превышает 21% от доходной части) и успешно справляется с федеральными проектами.

«Несмотря на все сложности, регион успешно справляется с реализацией федеральных программ, в которых мы участвуем. Мы участвуем в 21-й федеральной программе, это достаточно много, обычно регионы принимают участие в 12-15 программах, которые финансируется с привлечением федерального бюджета. Но нам доверяют, потому что по абсолютному большинству программ, это 17 из 21-й, мы находимся в зеленой зоне, то есть идем с опережением, по остальным четырем риска неисполнения тоже нет», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Результаты, которые демонстрирует регион, с опережением выполняя задачи, поставленные федеральным центром, стали залогом доверия к команде управленцев под руководством Дмитрия Азарова.

Председатель областного Правительства обозначил направления, по которым региону особенно важна поддержка депутатского корпуса. Это программы переселения из аварийного жилья, поддержка территориального фонда обязательного медицинского страхования, программа по капремонту школ.

Были обозначены и другие проекты, где необходимо содействие сенаторов и депутатов: строительство магистрали «Центральная», хирургическо-онкологического корпуса областной детской больницы имени Н.Н. Ивановой, строительство школ в Самаре и Сызрани, а также продолжение реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти.

«Рассчитываем, что базовая цифра 40 млрд рублей, которая уже прописана в наших соглашениях, изменится в том числе за счет нашей совместной работы. Это позволит высвободить средства регионального бюджета, который мы сможем направить на решение других, также важных и социально значимых задач», – резюмировал Виктор Кудряшов.

Представители депутатского корпуса и сенаторы от Самарской области заверили, что готовы поддержать инициативы региона. На широкое обсуждение проект областного бюджета будет вынесен в конце октября.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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