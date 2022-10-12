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«Производительность труда»: самарская компания «АнтенМед» повышает свою производительность
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«Производительность труда»: самарская компания «АнтенМед» повышает свою производительность

12 октября 2022 17:28
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Зданий медицинского назначения станет больше.

Участие ООО «АнтенМед» в национальном проекте «Производительность труда», инициированном Президентом России Владимиром Путиным, позволит повысить доступность, оперативность и качество медицинской помощи, уверены в компании.

Повышение производительности труда предприятий Самарской области как ключевого элемента опережающего экономического развития – один из приоритетов в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

ООО «АнтенМед» – торгово-производственная компания в сфере здравоохранения, которая выполняет комплексные работы по проектированию, строительству и оснащению современным оборудованием медицинских учреждений по всей стране.

Также компания является производителем быстровозводимых модульных зданий медицинского назначения и медицинских пунктов на базе вагон-домов. Последнее особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов, которые смогут получать доступную, оперативную медицинскую помощь.

«Компания вошла нацпроект «Производительность труда» в августе. Уже прошли первые тренинги. Для сотрудников компании очень полезный опыт. За месяц был сделан большой скачок. Образована проектная группа, которая в дальнейшем на других производственных площадках будет этот опыт масштабировать и проецировать. Вступление в проект уже сейчас оправдало себя на 100% в рамках нашей организации», - прокомментировали на «АнтенМед».

Сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области выбрали пилотный проект. Реализовываться он будет на базе производства медицинского климатизированного модуля, который включает в себя ограждающие конструкции и комплектующие для систем вентиляции и шкафы автоматики.

«Благодаря внедрению инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях повышается выработка при одновременном снижении временных затрат в процессе изготовления продукции»,- рассказал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Участие в национальном проекте – это внедрение на предприятии современных методик и увеличение производительности труда за счет внутренних ресурсов.

Преобразования на производстве «АнтенМед» благоприятно скажутся не только на его сотрудниках, но и на жителях самарского и других регионов Российской Федерации. Так как население сможет получать качественную, высокотехнологичную и своевременную медицинскую помощь в любых, даже в самых отдаленных уголках страны.

«Отдельно хотелось бы отметить работу специалистов Регионального центра компетенций, которые помогают нашей компании, грамотно внедрять на производстве современные решения технологий бережливого производства. Эти люди знают, как строится производственный процесс и умеют тиражировать практики бережливого производства на любое предприятие. Уже после анализа они понимали, как и насколько можно улучшить производительность на выбранной линии», – оценил работу экспертов РЦК руководитель инженерно-технического департамента ООО «АнтенМед» Никита Аньшин.

«Сегодня наши предприятия практически в режиме реального времени переориентируются на импортозамещение. А национальный проект «Производительность труда» – это реальная помощь и эффективные антикризисные решения. Кроме того, помощь предприятиям – участникам нацпроекта предоставляется и в виде льготных займов из федерального и регионального фондов развития промышленности от 1% годовых на срок до пяти лет, а также налогового вычета по налогу на прибыль», – отмечает заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин.

По информации министерства промышленности и торговли Самарской области, уже 139 предприятий региона привлечены в нацпроект при плановом значении в 121 единицу (115%).

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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