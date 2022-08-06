Производимый в России сыр Oltermanni сменит название

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ООО "Валио", сменившее владельца после ухода из РФ финского концерна Valio, объявило о ребрендинге полутвердых сыров. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, будет производиться под брендом Laplandia.

В компании считают, что новое название отражает все преимущества традиционного продукта.

Дизайн упаковки "Валио" сохранит узнаваемым с привычными желтым и коричневым цветами.

Сыры Laplandia поступят в розницу в середине осени пишет Интерфакс.

Ребрендинг компания объяснила сменой собственика: в конце апреля ООО "Валио" купила ГК "Велком". Предметом сделки стали завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola.

Концерн Valio решил уйти из России 7 марта 2022 года.

В начале мая в группе "Велком" заявили, что сохранят на рынке продукты под брендом Viola, а другие решения о брендах и продуктовых линейках будут принимать сотрудники "Валио".

Фото: pxhere.com