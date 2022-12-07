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Программа догазификации в Самарской области станет бессрочной

7 декабря 2022 16:16
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Программа догазификации в Самарской области станет бессрочной

Во вторник, 6 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации. Ход исполнения государственной программы, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудили с участием министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики, руководства газораспределительных организаций – ООО «СВГК», ООО «Газпром газораспределение Самара». В режиме видеоконференцсвязи к работе совещания подключились главы муниципальных образований и руководство ООО «Сызраньгаз».

Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, связанных с ходом реализации программы. Основной акцент был сделан на четкости и прозрачности алгоритмов подключения абонентов к голубому топливу: от приема заявления до результата – подачи газа в дом.

Виктор Кудряшов напомнил коллегам, что накануне по поручению Президента страны Владимира Путина Правительство РФ сделало программу газификации бессрочной. «Это значит, что механизмы социальной газификации у нас должны быть отработаны до автоматизма, до мелочей. Очевидно, что в ближайшие годы этот вопрос будет для нас одним из приоритетов, прошу уделять его решению максимальное внимание», подчеркнул председатель областного Правительства.  

По информации министра энергетики и ЖКХ региона Александра Мордвинова, потенциал догазификации в Самарской области к настоящему времени оценивается в 33 674 домовладения. В адрес газораспределительных организаций за период с начала реализации программы поступила 15 131 заявка, 9 868 заявок принято в работу. По 8 219 (83%) из них уже заключены договоры технологического присоединения. Исполнено до границ земельного участка 2 96 заключенных договоров, осуществлен пуск газа для 2 001 абонента. 

Идет работа по дополнительной инвентаризации потенциала догазификации и корректировке планов-графиков в связи с исполнением поручения Президента РФ, в соответствии с которым требуется вести раздельный учет по обеспечению подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов (в случае наличия соответствующей заявки) и создания технической возможности подключения в газифицированных населенных пунктах.

Председатель правления ООО «СВГК» Иван Аветисян сообщил, что строительно-монтажные работы на межпоселковых и внутрипоселковых газопроводах идут по графику, на линейных объектах достаточное количество строительных бригад и техники.

Участники совещания подробно проанализировали вопрос об упрощении процедур оформления документов на технологическое присоединений к сетям газораспределения. Волжский район области стал пилотной территорией, где разработан административный регламент «О предоставлении муниципальной услуги по формированию заявки о подключении и подготовке пакета документов для догазификации». Глава района Евгений Макридин рассказал, что гражданин может обратиться с заявлением в МФЦ. Сотрудники центра проверят документы, в случае необходимости запросят дополнительные, передадут полный пакет в газораспределительную организацию и проинформируют заявителя о сроках подключения. Простой и понятный механизм позволит перевести услугу в цифровой формат, для этого можно воспользоваться уже разработанной в регионе цифровой структурой. Это существенной упростит процедуру подключения.

Этой же цели служит единый стандарт приема и рассмотрения заявок на газификацию, который разработан министерством энергетики и ЖКЖ Самарской области совместно с государственной жилищной инспекцией и региональным оператором газификации ООО «СВГК». Он направлен на стандартизацию работы клиентских центров газораспределительных организаций и многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

Как показал анализ случаев отказа граждан от газификации, чаще всего причиной является отсутствие оформленных прав собственности на домовладение. Здесь оказать содействие гражданам должны муниципалитеты. Чтобы стимулировать реализацию программы на местах, решено создать постоянно действующие комиссии при муниципальных штабах по газификации. Кроме того, в Самарской области сформируют рейтинг муниципалитетов, который будет отражать их активность в реализации программы: процент удовлетворенных заявок и процент выполненных подключений к газу. 

Виктор Кудряшов сообщил, что на недавнем заседании Правительства Самарской области под председательством Губернатора региона Дмитрия Азарова было принято решение расширить списки льготников, получающих социальную выплату на приобретение газового оборудования. Напомним, средства единой компенсационной выплаты можно потратить на покупку и установку газовой техники, на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей, а сумма выплаты составляет 145 тысяч рублей. Мера поддержки распространялась на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, ветеранов боевых действий. Теперь в список включили еще четыре льготных категории – инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей, в том числе членов семей погибших участников СВО, членов семей погибших инвалидов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий. Кроме того, принято решение продлить действие льготной программы до 2025 года.

 

 

 

 

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