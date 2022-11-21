Продукты для новогоднего стола в 2022 году сильно подорожают

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Рыба, сыр и вино обойдутся россиянам гораздо дороже, чем в прошлом году.

Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

По оценке эксперта, самым серьезным испытаниям кошельки россиян подвергнут рыба и морепродукты.

«Динамика цен на рыбную продукцию бьет рекорды», — считает Лебединская.

Килограмм охлажденного лосося уже подорожал на 27,64%. К концу декабря ценник может вырасти еще на 10%.

Также на 4,83% поднялись цены на солености и копчености из рыбы.

Креветки стоят на 22,09% больше.

Сырная тарелка также серьезно подорожала – уже на 20-24% в сравнении с прошлым годом.

В значительной степени повысились цены на алкоголь. Если в прошлом году игристое вино можно было купить за 390 рублей, то сейчас аналогичная бутылка стоит 500 рублей. Виноградное вино подросло в цене до 460 рублей, пишет Обозрение.

«Порадуют» разве что фрукты и курица. «Яблоки за год практически не подорожали, груши подешевели на 6,34%, апельсины стоят дешевле на 11,98% (124 рубля вместо 136 рублей за килограмм в октябре 2022 года), виноград потерял в стоимости около 9%. Не подорожала и курица, которая стала одним из основных блюд», — рассказывает Ольга Лебединская.