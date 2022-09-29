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Продолжается работа над формированием бюджета Самарской области на следующий год

29 сентября 2022 14:49
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Виктор Кудряшов провел рабочие совещания по вопросу формирования регионального бюджета на 2023-2025 годы.

В среду, 28 сентября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочие совещания с участием руководителей и представителей министерств по вопросу формирования регионального бюджета на 2023-2025 годы.

В настоящее время ведется работа по формированию реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования,  которые в дальнейшем лягут в основу проекта бюджета. Учитывается необходимость обеспечения в полной мере социальных обязательств Самарской области, первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации и поручениях Губернатора Самарской области, а также софинансирования планируемых безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Как всегда, приоритетным направлением расходов остается исполнение национальных проектов. На совещании с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обсудили финансирование государственной программы «Чистая вода», которая является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках программы в муниципалитетах региона строятся и проходят модернизацию объекты питьевого водоснабжения.

На сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, направлены мероприятия региональной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

В рамках программы предусмотрено строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений во всех городских округах и 3 муниципальных районах (Приволжский, Безенчукский и Елховский).

Расходы облбюджета по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на ближайшие три года включают техническое перевооружение котельных в муниципальных районах Кошкинский, Большеглушицкий, Сызранский, Сергиевский «Это гарантия от неожиданных аварий, плановая, фактически, работа», – отметил Виктор Кудряшов.

Важной составляющей работы министерства является развитие коммунальной инфраструктуры. Так, в 2023-2024 годах в регионе продолжится строительство и реконструкция водопроводов, водозаборов, сетей дождевой канализации.

На совещании с министерством строительства обсудили финансовую составляющую программ развития жилищного строительства, переселения из аварийного жилья, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов. Отдельно затронули тему незавершенного строительства. В ходе обсуждения было отмечено – на объекты, которые изначально строились за счет федеральных средств, будет привлекаться федеральное финансирование.

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