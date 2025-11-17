Я нашел ошибку
Главные новости:
Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Мероприятия
17 ноября 2025 09:39
92
За год с осени 2024 года по осень 2025 года россияне сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали аналитики «Контур.Маркета». Они изучили более 4,3 млн чеков из торговых точек по всей стране, сообщили 17 ноября.

Средняя цена пачки сигарет выросла с 206 до 232 рублей, что составило рост на 13%. При этом почти во всех регионах подорожание табака не остановило снижение спроса, за исключением Красноярского края, где продажи увеличились на 5%, несмотря на рост цены на 13%.

«По состоянию на 1 ноября 2025 года общее число магазинов, торгующих табачными изделиями, в стране увеличилось на 39,8%», — отметили аналитики «РИА Новости».

В центре внимания
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1519
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1503
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1369
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1445
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1480
Весь список