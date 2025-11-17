Продажи сигарет в России снизились за год на 23%

92

За год с осени 2024 года по осень 2025 года россияне сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали аналитики «Контур.Маркета». Они изучили более 4,3 млн чеков из торговых точек по всей стране, сообщили 17 ноября.

Средняя цена пачки сигарет выросла с 206 до 232 рублей, что составило рост на 13%. При этом почти во всех регионах подорожание табака не остановило снижение спроса, за исключением Красноярского края, где продажи увеличились на 5%, несмотря на рост цены на 13%.

«По состоянию на 1 ноября 2025 года общее число магазинов, торгующих табачными изделиями, в стране увеличилось на 39,8%», — отметили аналитики «РИА Новости».