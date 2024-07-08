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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей познакомился с возможностями самарских компаний

8 июля 2024 21:22
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10 самарских предприятий презентовали свою продукцию.

В понедельник, 8 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев совместно с самарской делегацией работает на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024». На крупнейшей площадке свои возможности представили ключевые предприятия региона.

Руководитель области подчеркнул, что участие в выставке – это возможность представить потенциал региона на федеральном уровне.«Самый главный результат – это то, что наши компании были представлены на важной федеральной площадке», – поделился руководитель области.

10 самарских предприятий презентовали свою продукцию председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву и Президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

В частности, представитель ООО «СкадоПроект» рассказал о производстве канатных дорог, которые используются в различных регионах России. Их производством компания занимается почти 40 лет. В ходе встречи Александр Шохин задал вопрос о том, производит ли компания кресельные дороги с крышкой и обогревом. Это особенно актуально для регионов с холодным климатом, где необходимо обеспечить комфортные условия для туристов.

О подготовке инфраструктуры для создания беспилотных логистических коридоров и разработку системы защиты промышленных предприятий поговорили на площадке компании «СМАРТС».

Представители ООО «Медтехлинк-Самара» рассказали о совместных с Самарским медицинским университетом разработках, презентовали современную операционную, оснащенную оборудованием и телемедициной.

Технологиями в изготовлении высокотехнологичных каркасов поделились представители ООО «Стальная орхидея».

Подводя промежуточные итоги первого дня работы Вячеслав Федорищев отметил: «У нас была насыщенная повестка. Мы встретились с крупными институтами – Банком России, Ростехом, руководством крупных компаний, которые в том числе будут помогать нам обновлять общественный транспорт. Также провели консультации с министром промышленности и торговли Антоном Андреевичем Алихановым. Работа не заканчивается. Впереди еще две встречи с бизнесом, который хотел бы работать в Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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