Предприятия МСП Самарской области смогут стать поставщиками федерального оператора питания

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3 июня на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится ярмарка коопераций пищевых производств с участием федерального оператора питания «Экосфера». Предприятие уже более 12 лет занимается организацией питания, в списке клиентов компании - крупные промышленные предприятия, заводы, учреждения соцзащиты, медицинские и образовательные организаций и др.

Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов МСП регулярно проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

За время проведения ярмарок участникам удалось заключить более 500 договоров поставок. В целом в регионе расширилось участие МСП в государственных закупках: число контрактов возросло на 16%, а их стоимость - на треть, превысив отметку в 66 млрд рублей.

«Прямые диалоги взаимно помогают. Для крупных компаний это дополнительное расширение спектра поставщиков, для малых - это «подтягивание» своих технологий, компетенций. И в целом, «выращивание» себя как предприятия для того, чтобы работать с бизнесом федерального уровня», - считает руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

К участию приглашаются производители, поставщики и подрядчики по следующим направлениям: продукты питания, хозтовары, оборудование и инвентарь для общественного питания, услуги.

Важной частью мероприятия будет уточнение условий партнерства в формате B2B между представителями «Экосфера» и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками продукции. Участие в мероприятии бесплатное.

Ознакомиться с ключевыми потребностями предприятия и зарегистрироваться можно по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/iarmarka-kooperacii-pishhevyx-proizvodstv-s-fede

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области