Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии

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Правительство Самарской области подвело промежуточные итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Экономисты проанализировали основные макроэкономические показатели и пришли к однозначному выводу: экономика области преодолела негативное влияние санкций и вошла в период структурных изменений в производстве и логистике при сохранении устойчивости в сфере занятости и социальной сфере.

Важно отметить, что даже в самый сложный период негативного влияния санкций различные производственные отрасли региона показали разнонаправленную динамику. Уверенный рост продемонстрировал авиационно-космический сектор, производство лекарственных средств и материалов, электронных и оптических изделий, пищевых продуктов, металлургия. Стабильные показатели работы у предприятий, занимающихся производством готовых металлических изделий, строительных материалов, электроэнергетикой, добычей полезных ископаемых, производством машин и оборудования и нефтепродуктов. В целом по промышленности рост объема отгрузки в стоимостном выражении за первое полугодие составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Как показывает анализ ситуации в различных отраслях, наш регион справился с тем первоначальным шоком, который, наверное, вся экономика страны испытала в начале второго квартала. Сегодня, если мы оставим за скобками автопром, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 101%. Это хоть и небольшой, но рост. Мы рассчитываем, что во втором полугодии этот показатель существенно вырастет», - прокомментировал первые итоги Виктор Кудряшов.

Преодолеть кризисные явления помогли меры поддержки, к формированию которых Правительство РФ по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина приступило сразу же после объявления санкционного режима. Сейчас федеральный пакет мер включает более 300 видов помощи: это запуск программ льготного кредитования, снижение административной и налоговой нагрузки, регуляторных ограничений, развитие логистики, поддержка импорта и многое другое. Принятые меры позволили предприятиям сохранить стабильность и развиваться, несмотря на последствия санкционного удара.

«Востребованность этих мер оказалась очень высока. Только на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам из федерального бюджета предприятиям Самарской области было предоставлено 37 миллиардов рублей, и это существенно поддержало многие сферы экономики нашего региона», - отметил Виктор Кудряшов.

Правительство Самарской области практически в ежедневном режиме вело мониторинг ситуации в экономике, сельском хозяйстве, промышленности, на потребительском рынке. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, Правительство региона предпринимали значительные усилия по включению предприятий региона в федеральный список системообразующих, чтобы, таким образом, обеспечить им доступ к федеральным мерам поддержки.

Федеральные меры дополнялись региональными, исходя из конкретных запросов предприятий, бизнеса и общественности региона. Правительство области обращалось в федеральный центр с рядом инициатив по помощи наиболее пострадавшим отраслям. Более 25 предложений были полностью или частично учтены при разработке федеральных мер.

Так, по итогам обращений региональных властей Правительство РФ приняло решение, согласно которому в автоматическом режиме продлеваются сроки существования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах (ТОР). Это позволит компаниям, получившим статус резидента во второй или третий год функционирования ТОР, применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в течение полных 10 лет, что уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования ТОР. Таким образом, срок функционирования ТОР «Тольятти» продлевается до сентября 2028 года, ТОР «Чапаевск» – до февраля 2031 года».

«Основной фактор, который будет способствовать росту промышленного производства в третьем и четвертом кварталах текущего года, – это восстановление производства на АВТОВАЗе. Объем производства в автопроме за первое полугодие, включая производство автокомпонентов, конечно, был невысок, но в планах у предприятия во втором полугодии произвести порядка 120 тысяч автомобилей. Сегодня мы видим, что многие производители автокомпонентов начали готовиться к реализации этой программы. Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади. Автосборочный комплекс АВТОВАЗа с 15 августа с 4-дневного режима работы перешел на 5-дневный, с конца августа будут организованы продленные смены, которые будут продолжаться по 10 часов. Это хороший уровень загрузки, и интенсивность производства будет только расти. В первом квартале будущего года на тольяттинской площадке начнется производство автомобилей семейства LADA Vesta, что позволит в 2023 году выйти на рекордные объемы производства. Здесь мы ожидаем значительных изменений, которые будут означать полное восстановление автомобильной промышленности региона», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина также прокомментировал ситуацию с исполнением доходной и расходной частей бюджета: «Сейчас мы оцениваем, как отразится негативное влияние экономических санкций на поступление доходов в областной бюджет. Сегодня ситуация с исполнением бюджета остается стабильной. И мы даже отмечаем рост поступлений в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжает расти объем поступлений из федерального бюджета: по итогам первого полугодия нам удалось привлечь 42,6 миллиарда рублей федеральных средств, это также больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, на 17%. На 20% выросли и расходы бюджета, по сравнению с первым полугодием прошлого года. Самарская область продолжает четко выполнять все принятые на себя расходные обязательства, как в части социальных выплат, так и в рамках заключенных государственных контрактов. Продолжается реализация важнейших для области инвестиционных проектов - строительство школ и больниц, дорог, мостов, спортивных и культурных объектов».

Важнейший показатель «здоровья» экономики – уровень инвестиционной активности. По итогам формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, которые ежегодно подводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Самарская область в 2022 году второй год подряд вошла в десятку лидеров. При этом необходимо отметить, что в этом году рейтинг значительно расширил перечень показателей: с 42 в 2021 году до 67 в 2022 году.

Высокая позиция в рейтинге характеризует Самарскую область как устойчиво развивающийся субъект страны и положительно влияет на инвестиционную привлекательность региона.

В Самарской области сформирована многоканальная система государственной финансовой и нефинансовой поддержки инвестиционной деятельности на каждой стадии реализации инвестиционных проектов.

Регион лидирует по таким показателям, как эффективность регистрации прав собственности и процедуры постановки на кадастровый учет, региональное законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, информационные и организационные механизмы поддержки бизнеса.

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Самарской области, могут рассчитывать на различные формы государственной поддержки, которые отражены в региональном инвестиционном законодательстве. В первую очередь, оно гарантирует равные условия для всех участников бизнес-процесса, необходимые для справедливой конкуренции, минимальные административные барьеры, благоприятный налоговый режим.

Активно развиваются инвестиционные площадки – ОЭЗ, территории опережающего социально-экономического развития, государственные индустриальные парки, резидентам которых предоставляются значительные льготы и преференции. В регионе создана информационная система консультационной и информационной поддержки бизнеса (www.investinsamara.ru, www.mybiz63.ru).

«Усилия региона по созданию благоприятного инвестиционного климата дают определенный результат. По итогам 2021 года рост инвестиций в сопоставимых ценах составил 122,5%, что выше, чем по Приволжскому федеральному округу (104,4%) и в целом по Российской Федерации (107,7%). Среди сопоставимых по ежегодному объему инвестиций регионов (300 миллиардов рублей в год) мы показали наилучшую в стране динамику после Якутии, где основные объемы инвестиций были направлены в добычу полезных ископаемых. Первые результаты работы в текущем году также позитивные: уже в первом квартале в экономику региона вложено 63,9 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 11% в фактических ценах. В настоящее время в регионе реализуется свыше двухсот инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,3 трлн рублей. До конца года в планах – запуск 30 новых производств», - сообщил председатель областного Правительства.

Семь проектов уже реализованы: производство пластиковой тары; фабрика по серийному производству мебели (средства на приобретение оборудования предоставил Фонд развития промышленности); асфальтобетонный завод в г. Кинель, логистический центр Яндекс.Маркет в ИП «Преображенка», который стал крупнейшим в ПФО. Агрокорпорацией «Био-тон» на индустриальной площадке компании в Безенчукском районе запущен семенной завод мощностью 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год. На ООО «Тольяттикаучук» введена Установка метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ-2) для производства изобутан-изобутиленовой фракции по новой технологичной схеме.

В стадии реализации - логистический комплекс «Придорожный» – распределительный центр для нужд торговой сети «Пятёрочка». На территории особой экономической зоны «Тольятти» возведен производственно-логистический центр по хранению и нарезке металлопроката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это первый подобный объект в стране для нужд автопромышленности России и за ее пределами.

«С каждым годом конкуренция между регионами растет. Удержать позиции в десятке лучших непросто. В то же время, Губернатор Самарской области, Дмитрий Игоревич Азаров, нацеливает нас на еще более высокий уровень. Мы проанализировали ситуацию, выявили критерии инвестиционной привлекательности, на которые обращают внимание предприниматели и которые обеспечивают регионам высокие позиции в рейтинге. Эти процессы мы намерены совершенствовать», - поделился планами Виктор Кудряшов

Среди таких критериев важное место занимает сокращение сроков подключения к энергосетям – от подачи заявки до выполнения технологического присоединения. С первого полугодия 2022 года критерием, влияющим на место в рейтинге, стало также время на подключение новых объектов к газо- и водоснабжению. Сроки выдачи разрешений на строительство – также важный показатель, влияющий на место региона в рейтинге.

Важным показателем является оценка предпринимателями качества дорожной сети. В ближайшее время по поручению Председателя регионального Правительства в области подготовят реестр объектов, которые наиболее активно эксплуатируются участниками бизнес-процессов, и выделят средства на их ремонт из областного бюджета.

В текущем году Самарская область в числе 33 регионов РФ приступила к внедрению регионального инвестиционного стандарта в рамках системы поддержки новых инвестиционных проектов. Утверждена инвестиционная декларация Самарской области, свод инвестиционных правил, определяющий алгоритмы «клиентского пути» инвестора, в соответствии с графиком проводится модернизация цифровой инвестиционной карты Самарской области, совершенствуется деятельность Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.