Почти 3,5 тысяч работников планируют сократить в Самарской области

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«Число работников предприятий Самарской области, планируемых к сокращению в ближайшие месяцы составляет 3484 человека», — сообщают в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В том числе, по информации ведомства, к сокращению планируется 1359 работников промышленных предприятий. О каких конкретно компаниях идет речь, в минтруда не уточняют.

«Обращаем внимание, что работодатель, представляя сведения о предполагаемом высвобождении по причине реорганизации, оптимизации штатной численности, не всегда осуществляет фактическое сокращение работников и данные могут актуализироваться ежедневно», — подчеркивают вместо этого в ведомстве.

Новая волна сокращений может повысить уровень безработицы в регионе. На начало 2021 года уровень безработицы в регионе, по оценкам Самарастата, составил 4,4%. До пандемии этот показатель держался в пределах 1%, пишет Обозрение.

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