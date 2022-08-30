Я нашел ошибку
Главные новости:
Финалистами стали 24 команды.
«Солидарность Самара Арена»: стартовали финальные матчи турнира «Лето с футбольным мячом»
Сборная Самарской области выиграла бронзовые медали.
Всероссийская спартакиада: в Звенигороде завершился женский гандбольный турнир
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката
В конце года инфляция в России может составить 12-13%
В конце года инфляция в России может составить 12-13%
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография
Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»
Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом
Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники
Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.36
0.27
EUR 59.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография

30 августа 2022 15:49
76
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография

Почти 2500 жителей Самарской области в настоящее время проходят обучение в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области работа по стабилизации ситуации на рынке труда, созданию условий для повышения квалификации работников, обучению новым специальностям ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.  Важную роль в обеспечении благополучия области играет подготовка кадров. Человек, повышающий свои профессиональные компетенции, более востребован на рынке труда и вносит больший вклад в развитие губернии.

 Направления обучения жители выбирают самые разные – педагогическая и социальная работа, цифровые технологии в той или иной деятельности и многие другие. Есть возможность получить и рабочие профессии. Например, в Красноярском государственном техникуме обучают сварщиков ручной и дуговой сварки плавящимся электродом.

Это направление предполагает только очную форму обучения, организуется оно в малых группах, чтобы была возможность индивидуально работать с каждым. Сейчас обучаются преимущественно молодые люди, но есть заявки и от граждан старше 50 лет.

«Учиться профессии сварщика к нам приходят в основном безработные граждане, – рассказывает куратор по реализации нацпроекта в техникуме Елена Курбатова. В этом году появилась новая категория – молодежь до 35 лет, и наше направление востребовано у тех, у кого нет профессионального образования. Большинство выпускников после прохождения обучения регистрируют самозанятость, на предприятиях сварщики тоже очень востребованы. К нам едут учиться из разных городов и сел области».

Сергей Лукьянов узнал о возможности пройти профессиональное обучение в центре занятости населения. Сразу решил ей воспользоваться.

«Хорошая программа, - отмечает Сергей, - позволяет получить профессию и сразу же начать работать. У нас много практики, много внимания уделяется технике безопасности. Когда закончу обучение, планирую трудиться в газовой компании».

Получить новую профессию можно бесплатно, подробная информация об организации обучения - на портале «Работа в России». Здесь же можно подать заявку на обучение.  

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
30 августа 2022  15:10
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
102
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
30 августа 2022  13:28
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
149
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
30 августа 2022  12:08
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
186
К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы
30 августа 2022  11:37
К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы
174
В Самаре продлили ограничение движения по улице Советской Армии
30 августа 2022  11:25
В Самаре продлили ограничение движения по улице Советской Армии
181
Весь список