Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография

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Почти 2500 жителей Самарской области в настоящее время проходят обучение в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В Самарской области работа по стабилизации ситуации на рынке труда, созданию условий для повышения квалификации работников, обучению новым специальностям ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Важную роль в обеспечении благополучия области играет подготовка кадров. Человек, повышающий свои профессиональные компетенции, более востребован на рынке труда и вносит больший вклад в развитие губернии.

Направления обучения жители выбирают самые разные – педагогическая и социальная работа, цифровые технологии в той или иной деятельности и многие другие. Есть возможность получить и рабочие профессии. Например, в Красноярском государственном техникуме обучают сварщиков ручной и дуговой сварки плавящимся электродом.

Это направление предполагает только очную форму обучения, организуется оно в малых группах, чтобы была возможность индивидуально работать с каждым. Сейчас обучаются преимущественно молодые люди, но есть заявки и от граждан старше 50 лет.

«Учиться профессии сварщика к нам приходят в основном безработные граждане, – рассказывает куратор по реализации нацпроекта в техникуме Елена Курбатова. – В этом году появилась новая категория – молодежь до 35 лет, и наше направление востребовано у тех, у кого нет профессионального образования. Большинство выпускников после прохождения обучения регистрируют самозанятость, на предприятиях сварщики тоже очень востребованы. К нам едут учиться из разных городов и сел области».

Сергей Лукьянов узнал о возможности пройти профессиональное обучение в центре занятости населения. Сразу решил ей воспользоваться.

«Хорошая программа, - отмечает Сергей, - позволяет получить профессию и сразу же начать работать. У нас много практики, много внимания уделяется технике безопасности. Когда закончу обучение, планирую трудиться в газовой компании».

Получить новую профессию можно бесплатно, подробная информация об организации обучения - на портале «Работа в России». Здесь же можно подать заявку на обучение.