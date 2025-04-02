По итогам первого квартала в Самарской области снизился спрос на кадры на 20%

32

Количество активных вакансий на рынке труда Самарской области сократилось в большинстве сфер, выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. Однако это не говорит о том, что рынок разворачивается в сторону работодателя.



По итогам первого квартала 2025 года в России было открыто порядка 2,6 млн вакансий на hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на кадры в стране уменьшился на 15%.



«На рынке труда Самарской области спрос на персонал среди работодателей снизился в 19 сферах из 26. Значимая положительная динамика наблюдается только в страховании, науке и образовании. В сферах «Добыча сырья», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Спортклубы, фитнес, салоны красоты», на производстве, а также в финансах и бухгалтерии спрос остался на уровне прошлого года. Всего же за первый квартал в Самарской области было опубликовано 58,7 тыс. вакансий, что на 20% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с предыдущим кварталом (4 кв. 2024) спрос снизился на 9%. Однако это не говорит о том, что работодатели не нуждаются в кадрах и рынок разворачивается в их сторону. Главная причина охладившегося спроса на привлечение персонала – высокая ключевая ставка», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



В разрезе профессиональных сфер наиболее сильно снизился спрос в розничной торговле - сразу на 38%. За три месяца в этой области было открыто 5,5 тыс. вакансий. На 35% уменьшился спрос в сфере «Управление персоналом, тренинги» – до 990 предложений. Также на 31% сократилось число вакансий в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» - до 7,3 тыс. вакансий.