ПФО в лидерах по созданию особых экономических зон

28 августа 2025 года состоялось 77-е заседание Совета законодателей Приволжья, на котором обсудили эффективность работы особых экономических зон, а также совершенствование инвестиционного законодательства.

Открывая Совет законодателей, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул роль особых экономических зон в развитии субъектов: «Механизм особых экономических зон зарекомендовал себя как один из самых эффективных по привлечению инвестиций, созданию высококвалифицированных рабочих мест, а также развитию и диверсификации экономик регионов. Сейчас в 10 регионах округа расположены 12 особых экономических зон из 59 в России, то есть примерно каждая пятая ОЭЗ находится в Приволжском федеральном округе. Всего с момента создания в особые экономические зоны на территории округа привлечено более 400 резидентов, создано 25 тысяч новых рабочих мест и проинвестировано 400 миллиардов рублей».

Все 12 особых экономических зон ПФО уже признаны эффективными. ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов развития. По масштабам экономики и промышленно-производственного потенциала в 10-ку крупнейших субъектов страны входит Самарская область. В регионе успешно работает ряд экономических зон с особым режимом поддержки для резидентов. Это технопарки и индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти». Только в ОЭЗ создано почти 5 тысяч рабочих мест и уже вложено более 50 миллиардов инвестиций.

«Особая экономическая зона «Тольятти» с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене», — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

За время работы ОЭЗ «Тольятти» стала мощной точкой роста для развития промышленного потенциала всего региона, укрепления диверсификационной экономики. Успешно запущены и функционируют предприятия в сферах металлургии, фармацевтики, химической промышленности, пищевой промышленности.

В ходе Совета законодатели всех регионов округа поделились опытом работы ОЭЗ на своих территориях и высказали предложения по решению ряда вопросов. На заседании были сформулированы предложения по снижению фискальной нагрузки на особые экономические зоны (увеличению срока предоставления налоговых льгот, введению пониженных тарифов страховых взносов для резидентов) и предоставлению льготных кредитов, например, инфраструктурного кредита на оплату технологического присоединения к сетям.

Также были обсуждены вопросы совершенствования инвестиционного законодательства. По словам Игоря Комарова, округ демонстрирует темпы прироста инвестиций, опережающие среднероссийские показатели, а некоторые регионы ПФО, в том числе Самарская область, стабильно занимают высокие позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата, формируемом Агентством стратегических инициатив.

«В Самарской области сформировано современное инвестиционное законодательство, направленное на улучшение инвестиционного климата и развитие механизмов государственно-частного партнерства. При этом постоянно продолжается работа по расширению перечня мер поддержки для инвесторов. Так, в соответствии с изменениями в налоговое законодательство в марте 2025 года разработан механизм инвестиционного налогового вычета для предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда». Для поддержания инвестиционной активности продолжают действовать налоговые льготы для участников специальных инвестиционных контрактов, резидентов особой экономической зоны и территорий опережающего развития», - поделился председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников.

Спикер подчеркнул, что об эффективности законодательной базы и мер поддержки свидетельствуют основные показатели социально-экономического развития региона за первое полугодие 2025 года. По сравнению с первым полугодием 2024 года отмечается рост по следующим видам экономической деятельности: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 29,9%); производство готовых металлических изделий (на 20%); производство пищевых продуктов (на 13%). Вместе с тем, число зарегистрированных безработных за год (с августа 2024 года по август 2025 год) сократилось почти на 16%. Уровень инвестиций в основной капитал только за первые три месяца 2025 года составил почти 100 миллиардов рублей.

По итогам заседания был сформирован перечень рекомендаций, адресованных Правительству России, профильным федеральным министерствам и органам государственной власти субъектов.

В завершение работы участники также рассмотрели вопрос об избрании председателя Совета законодателей ПФО. По итогам голосования действующий председатель Евгений Люлин был переизбран на новый срок.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО