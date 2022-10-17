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Пестравский район губернии перешел на цифровой формат учета сельхозживотных и личных подсобных хозяйств

17 октября 2022 15:36
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В Самарской области началась цифровизация сельских хозяйств.

Пестравский район Самарской области перешел на цифровой формат учета сельхозживотных и личных подсобных хозяйств. Это удалось сделать благодаря удобной программной платформе, разработанной резидентом «Жигулевской долины» – компанией «Агросервис».

Цифровизация сельского хозяйства как ключевой отрасли экономики сегодня имеет важнейшее значение. Здесь, как ни в какой другой сфере экономики, важно быстрое и эффективное реагирование на процессы, от которых зависит благополучие людей.

«Современное управление основой отрасли – производителями сельскохозяйственной продукции имеет стратегическое значение в деле обеспечения продовольственной безопасности страны», – считает заместитель директора по внедрению программного обеспечения «Агросервис» Александр Еньшин.

Цифровая трансформация отрасли требует современного подхода к получению актуальных статистических данных и формированию на их основе масштабной отраслевой аналитики, необходимой для принятия эффективных мер государственного регулирования. Для этого создаются региональные цифровые платформы (РЦП) АПК субъектов федерации, объединенные в общее информационное пространство сельского хозяйства страны.

Базисом РЦП являются цифровые профили сельхозтоваропроизводителей. Для их формирования во многих регионах страны используется современный программный инструмент – электронная Похозяйственная книга, использование которой регламентировано приказом Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 г. N 345. Она интегрируется с информационными системами государственной ветеринарной службы, а в перспективе – с сервисом «Госуслуги».

Благодаря внедрению программы «Похозяйственная книга и Администрация поселений» специалисты муниципального района получают аналитику по жителям сельских советов района, животным, технике, жилому фонду и земельным ресурсам.

Электронная Похозяйственная книга позволяет полностью отказаться от огромного количества бумажной документации и обеспечивает безопасное хранение информации в централизованных базах данных. Администрации поселений могут в цифровой форме вести неограниченное число похозяйственных книг, охватывая все хозяйства на подконтрольной территории.

Аналитическая информация поступает на уровень субъекта, отражая реальную картину состояния и динамику зарегистрированных личных хозяйств, актуальную и достоверную информацию по движимому и недвижимому имуществу, так как позволяет вносить все изменения по мере их возникновения в хозяйстве. Районные администрации получают мгновенный доступ к сводной статистике личного подсобного хозяйства, а ведь раньше на это требовалось 2-4 недели!

Достоверная оценка имущественного состояния облегчает сельхозтоваропроизводителям доступ к получению государственной поддержки, кредитования и страхования.

Интеграция похозяйственных книг с государственной ветеринарной службой позволяет подать заявку на регистрацию животных, исключает разночтения в количестве скота, обеспечивает оперативность и достоверность учета животных и помогает найти владельца потерявшегося животного. Благодаря геолокации личного подсобного хозяйства осуществлена интеграция с кадастровой картой, что позволяет отслеживать незарегистрированные земельные участки и обеспечивать полноту информации ежегодной сельскохозяйственной переписи.

Похозяйственная книга содержит в своем составе мобильное приложение главы личного подсобного хозяйства (ЛПХ), позволяя ему получать основную регистрационную информацию об ЛПХ и необходимые справки без личного посещения администрации.

Пользователю районного управления сельского хозяйства программа дает возможность получать сводную статистику по району, отчеты по ЛПХ и СХП и отчеты по поголовью (движение поголовья, причины выбытия, учет животных, количество животных в ЛПХ, СХП, отчет по половозрастным группам).

Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области приняла на вооружение этот мощный цифровой инструмент и теперь может максимально эффективно вносить свой вклад в формирование региональной цифровой платформы.  

Программа используется специалистами администраций сельских поселений, уполномоченными совершать регистрацию ЛПХ, рассматривать заявки на регистрацию животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, и формировать заявки на вызов ветеринарного врача в ЛПХ для совершения регистрационно-учетных действий. Она обеспечивает регистрацию ЛПХ с автоматическим формированием реестра, автоматическое формирование карточки ЛПХ с геолокацией и отображением поднадзорного объекта на карте, просмотр Похозяйственной книги ЛПХ с возможностью распечатки, просмотр сведений о животных, содержащихся в хозяйстве, формирование отчета «Реестр ЛПХ».

«C помощью «Похозяйственной книги» в Самарской области зарегистрировано около 4000 личных подсобных хозяйств и свыше 1 тысячи голов сельскохозяйственных животных. В настоящее время администрация Пестравского сельского поселения начала работу по инвентаризации и учету посевных площадей и земельных участков.

Таким образом, муниципальный район Пестравский успешно участвует в цифровизации отрасли и создании региональной цифровой платформы, что способствует переходу Самарской области на качественно новый уровень управления сельским хозяйством», – отметил Александр Еньшин.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

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