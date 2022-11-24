Параметры бюджета Самары на 2023 год приняты в первом чтении на заседании гордумы 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Рейс продлится со 2 по 4 января.
Туристический поезд из Самары в Саранск и Москву запустят на новогодние праздники
Корпоративная одежда и спальные мешки для военных: самарская швейная фабрика оперативно перестраивает бизнес-процессы с господдержкой.
Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил самарскую швейную фабрику «Профи Дресс»
Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.
Минобороны сообщило о возвращении еще 50 российских военных из украинского плена
Экспозиция насчитывает 50 портретов, на которых изображены супруги военнослужащих региона.
В Тольятти открылась фотовыставка в поддержку российских военнослужащих «Жёны Героев»
Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях.
Первые боевые стрельбы новобранцев спортивной роты прошли в Самарской области 
Курсанты военной кафедры Самарского университета доставили в благотворительный фонд «Звезда и Лира» гуманитарную помощь для жителей ДНР и военнослужащих СВО.
Молодежь Самарской области продолжает принимать участие во всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ
Между 19-летним самарцем и его бывшим работодателем произошла ссора из-за того, что молодой человек отказался от дальнейшей работ в теплице.
Самарец 3,5 года проведет в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему работодателю
В САТОБ пройдет Гала-концерт Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества.
Подвел итоги самый масштабный фестиваль самодеятельного народного творчества в Самарском регионе
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.5
-0.16
EUR 62.28
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Параметры бюджета Самары на 2023 год приняты в первом чтении на заседании гордумы 

24 ноября 2022 18:58
181
Работа над бюджетом продолжается. 

В этом году экономика столкнулась с беспрецедентным внешним санкционным давлением и необходимостью адаптироваться к новым условиям. Однако, как и прежде, бюджет в первую очередь должен и будет отвечать интересам горожан. 

Приоритетной задачей бюджетной политики в 2023 году является обеспечение надежной социальной защиты самарцев. На особом контроле находятся реализация национальных проектов, содержание городской инфраструктуры, переселение граждан из аварийного фонда, обеспечение жильем детей-сирот, организация работы транспорта.

Руководителям Департаментов в присутствии депутатов глава Самары поручила еще раз тщательно проработать бюджеты по своим направлениям, исходя из самых важных запросов горожан, рассмотреть предложения, которые были внесены на заседаниях комитетов. 

Окончательно бюджет будет принят после доработки. 

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
218
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
1100
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1537
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
425
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
23 ноября 2022  12:38
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
361
Весь список