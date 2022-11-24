Параметры бюджета Самары на 2023 год приняты в первом чтении на заседании гордумы 

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В этом году экономика столкнулась с беспрецедентным внешним санкционным давлением и необходимостью адаптироваться к новым условиям. Однако, как и прежде, бюджет в первую очередь должен и будет отвечать интересам горожан.

Приоритетной задачей бюджетной политики в 2023 году является обеспечение надежной социальной защиты самарцев. На особом контроле находятся реализация национальных проектов, содержание городской инфраструктуры, переселение граждан из аварийного фонда, обеспечение жильем детей-сирот, организация работы транспорта.

Руководителям Департаментов в присутствии депутатов глава Самары поручила еще раз тщательно проработать бюджеты по своим направлениям, исходя из самых важных запросов горожан, рассмотреть предложения, которые были внесены на заседаниях комитетов.

Окончательно бюджет будет принят после доработки.

Фото: администрация Самары