Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»

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11 августа 2022 года состоялось открытие нового мультибрендового пространства «НАШИ», где представлена продукция только самарских производителей женской одежды, обуви, аксессуаров и предметов декора. Первое торговое пространство «НАШИ» организовано в ТЦ «Аврора Молл».

Задачу развивать и поддержать местный масс-маркет поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Два месяца назад на первом региональном маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в России» Глава региона обсуждал с сообществом fashion-предпринимателей вопросы, связанные с насыщением рынка товарами местного производства после ухода иностранного масс-маркета. «Сегодняшняя наша задача – сконцентрировать усилия на том, чтобы заполнить те ниши, которые освободились, начать новый этап развития российской модной индустрии. У нас для этого сегодня есть все: и свои талантливые дизайнеры, стилисты, портные, технологи», - сказал Дмитрий Азаров. В результате было выработано совместное решение - выход наших местных брендов на площадки крупных торговых центров.

«Проект «НАШИ» даст определенный толчок к развитию фешн-индустрии в регионе. Аналогичные территории сейчас будут открывать и в других торговых центрах. Они дадут возможность нашим жителям ближе познакомиться с нашими творческими людьми, дизайнерами и получить большой выбор», - отметила на открытии шоу-рума заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Для открытия мультибрендового пространства «НАШИ» управляющая компания «Аврора Молл» предоставила в месте с высокой проходимостью покупателей отремонтированную и оснащенную торговым оборудованием секцию. На первое полугодие без взимания арендной платы. Таким образом, значительно сократив на старте проекта финансовую нагрузку на дизайнеров.

«Надеюсь, что наш проект будет востребован жителями Самарской области. Я уверена, что, когда все познакомятся с представленным ассортиментом, то точно убедятся, что наши дизайнеры не хуже, а во многом и лучше зарубежных», - рассказала руководитель проекта «Аврора Молл», председатель Союза торговых центров Самарской области Ирина Михайловская.

В проекте «Наши» уже представлены около двадцати самарских и тольяттинских брендов. На открытии щоу-рума «НАШИ» состоялся показ десятков модных летних образов разных по стилю и исполнению, а главное созданных нашими самарскими дизайнерами.

«Такой проект очень полезен для каждого самарского бренда, потому что благодаря этому мы можем проявлять себя, рассказывать о себе жителям всей области», - поделилась эмоциями дизайнер Юлия Ванина.

«Нам очень хотелось, чтобы это было такое пространство, куда хотелось бы зайти. Много зелени, мягкая мебель и ассортимент на разный вкус. В сентябре к проекту присоединятся еще 8-10 региональных брендов. Скоро мы будем готовы представить осеннюю коллекцию», - подчеркнула управляющая магазином «НАШИ» Екатерина Калячкина.