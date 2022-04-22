Оснастку любой сложности и дешевле импортной производят в Тольятти

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В условиях всероссийского курса на импортозамещение отечественные разработки становятся все более востребованными. На тольяттинском предприятии ВОЛГАПРОМТЕХОСНАСТКа, которое может изготовить оборудование для любого производства и любой сложности, уверены, что ограничения - новые возможности. Основные заказчики ВТПО – заводы оборонной промышленности, но в последнее время все больше заказов поступает от российского автопрома.

Губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона подчеркнул, что за последние годы Самарская область во всех сферах сформировала новые компетенции, что позволяет принимать активное участие в импортозамещении. Новые возможности открываются и перед местными производителями.

ООО «Волгапромтехоснастка» - высокотехнологичная компания, резидент территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Как подчеркивают на предприятии, из-за ухода зарубежных компаний с российского рынка число заказов существенно возросло. К росту спроса производители готовы и планируют увеличить количество рабочих смен.

Большинство готовой продукции поставляют для машиностроительной отрасли в несколько регионов страны. Недавно на предприятии закончили изготовление наисложнейшего агрегата, в котором нужна была точность до сотой доли миллиметра. Все совпало идеально.

Сейчас, как резидент ТОР «Тольятти», ВПТО реализует проект по созданию «Центра по производству технологической оснастки», как единого комплекса услуг по металлообработке с применением CAD/CAM-систем при проектировании и изготовлении готовых изделий.

«Основная продукция, которую мы производим, это различная технологическая оснастка, пресс-формы, штампы, ножи, станочные приспособления, широкий спектр технологической оснастки для производства деталей. У нас достаточно высокая квалификация конструкторов, которая позволяет браться даже за самые сложные заказы и выполнить все требования нашего потребителя, - говорит Иван Гетманцев, директор по новым проектам и обеспечению качества ООО «Волгапромтехоснастка». - Это хороший для нас момент, чтобы получить больше заказов, и сделать то, к чему раньше мы имели ограничения. При равных условиях, многие потребители покупали ту же оснастку за рубежом. Но мы можем эту оснастку выполнить здесь. Поэтому для нас это плюс, чтобы расширить свою номенклатуру и дать потребителю то, что он хочет, по ценам дешевле, чем за границей».

Фото: департамент информационной политики СО