Около 100 тонн томатов уже собрали в теплицах «Спецремстройзеленхоз» в Самаре

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В Самаре, в теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», начали собирать урожай томатов. На сегодняшний день на общей площади 2 гектара выращено более 100 тонн овощей четырех сортов.

Выращивание томатов начинается осенью: рассада высевается в ноябре, а спустя два месяца её переносят в грунт. Всего высаживается около 50 тысяч растений, на каждом квадратном метре размещают по 2-2,5 растения. Собирать урожай начинают с конца марта вплоть до начала осени, как правило, с одного квадратного метра снимают до 20 кг плодов.

Приобрести свежие томаты производства МП «Спецремстройзеленхоз» можно в магазинах розничной торговли:

- г. Самара, Ракитовское шоссе, 4 (пн-пт, 8:00 - 17:00, сб и вс - выходной);

- г. Самара, ул. Советская, 7 (вт-сб, 8:00 - 17:00, пн, вс - выходной)

- г. Самара, ул. Гагарина, 103 (вт-сб, 8:00 - 17:00, пн, вс - выходной)