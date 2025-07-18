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Около 100 тонн томатов уже собрали в теплицах «Спецремстройзеленхоз» в Самаре

18 июля 2025 16:18
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Около 100 тонн томатов уже собрали в теплицах «Спецремстройзеленхоз» в Самаре

В Самаре, в теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», начали собирать урожай томатов. На сегодняшний день на общей площади 2 гектара выращено более 100 тонн овощей четырех сортов. 

 Выращивание томатов начинается осенью: рассада высевается в ноябре, а спустя два месяца её переносят в грунт. Всего высаживается около 50 тысяч растений, на каждом квадратном метре размещают по 2-2,5 растения. Собирать урожай начинают с конца марта вплоть до начала осени, как правило, с одного квадратного метра снимают до 20 кг плодов. 

Приобрести свежие томаты производства МП «Спецремстройзеленхоз» можно в магазинах розничной торговли:
- г. Самара, Ракитовское шоссе, 4 (пн-пт, 8:00 - 17:00, сб и вс - выходной);
- г. Самара, ул. Советская, 7 (вт-сб, 8:00 - 17:00, пн, вс - выходной)
- г. Самара, ул. Гагарина, 103 (вт-сб, 8:00 - 17:00, пн, вс - выходной)

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