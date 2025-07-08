ОЭЗ «Тольятти» стала одной из самых эффективных инвестплощадок России

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Минэкономразвития России направило в Правительство отчёт о результатах работы особых экономических зон за 2024 год. Такой анализ проводится ежегодно в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утверждёнными Правительством.

ОЭЗ «Тольятти» достигла максимального, 100% уровня эффективности, став лидером страны, наряду с аналогичными площадками промышленно-производственного типа в Татарстане, Московской, Ивановской, Липецкой и Калужской областях.

Оценка эффективности произведена по 25 количественным показателям, а также по шести расчетным метрикам, включая: результативность работы резидентов, рентабельность инвестиций бюджетов всех уровней в инфраструктуру зон, эффективность органов управления, качество планирования при создании ОЭЗ, вклад в достижение национальных целей развития, определённых Президентом.

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан. И особая экономическая зона «Тольятти» с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене», — рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ОЭЗ инвесторы могут в короткие сроки и на льготных условиях запускать новые производства. Им доступны готовые земельные участки с готовыми инженерными сетями и всей необходимой инфраструктурой, налоговые и таможенные льготы, сопровождение со стороны управляющей компании ОЭЗ. Такой подход позволяет бизнесу экономить до 30% капитальных затрат на строительстве.

«В 2025 году мы планируем запустить в ОЭЗ пять производств — будем выпускать лекарственные препараты, диетические продукты питания, автокомпоненты. Активно создаем инфраструктуру третьей очереди, готовимся к проектированию четвертой. И, конечно, ведем переговоры с потенциальными резидентами, готовыми «приземлять» здесь свои проекты», — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Резидентами площадки сегодня являются 38 российских и зарубежных компаний. По итогам 2024 года инвесторы вложили в свои проекты 16 млрд рублей, на 41% больше, чем годом ранее. Более чем в 2 раза выросла выручка компаний и превысила 30 млрд рублей.

«ОЭЗ «Тольятти» предоставляет уникальный режим, включая налоговые льготы, таможенные преференции и упрощенные административные процедуры. Это создает благоприятные условия для масштабирования производства, повышения конкурентоспособности и реализации амбициозных проектов», — прокомментировали в компании «Озон Фармацевтика».

Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности. Предприятие станет первым в стране и обеспечит потребность страны в продукте, а также независимость от международных поставок.

Напомним, что ранее ОЭЗ «Тольятти» заняла 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт».

Святослав Сорокин, заместитель министра экономического развития РФ: «Особые экономические зоны остаются одним из самых эффективных инструментов государственной поддержки инвесторов. В прошлом году резиденты вложили в проекты более 1,2 трлн рублей — это вдвое больше, чем годом ранее. Было создано свыше 25 тысяч новых рабочих мест — на 40% больше, чем в 2023-м. Эти результаты подтверждают, что бизнесу комфортно работать в условиях ОЭЗ: это налоговые и таможенные преференции, готовая инфраструктура, административное сопровождение и сниженные затраты на подключение к ресурсам. Всё это делает площадки ОЭЗ точками роста и привлекательными для долгосрочных инвестиций».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.