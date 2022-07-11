ОЭЗ «Тольятти» стала лидером страны по динамике прироста новых рабочих мест

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Особая экономическая зона «Тольятти» вновь подтвердила высокий уровень своей эффективности. По оценке Минэкономразвития России, флагманская инвестплощадка Самарской области стала лидером страны среди всех промышленно-производственных ОЭЗ по динамике количества рабочих мест, созданных резидентами. Тольяттинская ОЭЗ также вошла в тройку лучших в стране по накопленным результатам работы с начала функционирования.

Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе, формирование региональных мер поддержки инвесторов, развитие действующих инвестплощадок, административное сопровождение каждого проекта – ключевые направления в работе губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства.

Сегодня ОЭЗ «Тольятти» начитывает 31 резидента, из которых 13 предприятий уже успешно работают, и в этом году откроется еще несколько крупных производств.

«Особая экономическая зона «Тольятти» еще раз подтвердила свою эффективность, высокий интерес к ней со стороны российских и иностранных компаний. Это высокая оценка совместной работы команды региона и наших инвесторов, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В конце июня делегация Самарской области посетила Республику Беларусь. Губернатор Дмитрий Азаров представил нашим белорусским коллегам возможности ОЭЗ для бизнеса, работу над крупнейшими инфраструктурными проектами – моста через Волгу и автомобильной трассы, которые станут частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», а также строительства железнодорожной ветки к границам ОЭЗ. Презентация вызвала живой интерес у принимающей стороны, и в ближайшее время мы ожидаем делегацию из соседнего государства с ответным визитом», – сообщил министр.

По итогам работы за 2021 год выручка резидентов выросла на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила более 11 млрд. рублей.

За весь период функционирования инвестплощадки резидентами создано 2,4 тысячи рабочих мест, инвестировано более 19 млрд. рублей и перечислено в бюджеты разных уровней более 3,7 млрд рублей налогов и таможенных пошлин.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Тольятти»