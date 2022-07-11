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ОЭЗ «Тольятти» стала лидером страны по динамике прироста новых рабочих мест

11 июля 2022 17:36
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Сегодня ОЭЗ «Тольятти» начитывает 31 резидента, из которых 13 предприятий уже успешно работают, и в этом году откроется еще несколько крупных производств.

Особая экономическая зона «Тольятти» вновь подтвердила высокий уровень своей эффективности. По оценке Минэкономразвития России, флагманская инвестплощадка Самарской области стала лидером страны среди всех промышленно-производственных ОЭЗ по динамике количества рабочих мест, созданных резидентами. Тольяттинская ОЭЗ также вошла в тройку лучших в стране по накопленным результатам работы с начала функционирования. 

Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе, формирование региональных мер поддержки инвесторов, развитие действующих инвестплощадок, административное сопровождение каждого проекта – ключевые направления в работе губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства.

Сегодня ОЭЗ «Тольятти» начитывает 31 резидента, из которых 13 предприятий уже успешно работают, и в этом году откроется еще несколько крупных производств.

«Особая экономическая зона «Тольятти» еще раз подтвердила свою эффективность, высокий интерес к ней со стороны российских и иностранных компаний. Это высокая оценка совместной работы команды региона и наших инвесторов, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В конце июня делегация Самарской области посетила Республику Беларусь. Губернатор Дмитрий Азаров представил нашим белорусским коллегам возможности ОЭЗ для бизнеса, работу над крупнейшими инфраструктурными проектами – моста через Волгу и автомобильной трассы, которые станут частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», а также строительства железнодорожной ветки к границам ОЭЗ. Презентация вызвала живой интерес у принимающей стороны, и в ближайшее время мы ожидаем делегацию из соседнего государства с ответным визитом», – сообщил министр.

По итогам работы за 2021 год выручка резидентов выросла на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила более 11 млрд. рублей.

За весь период функционирования инвестплощадки резидентами создано 2,4 тысячи рабочих мест, инвестировано более 19 млрд. рублей и перечислено в бюджеты разных уровней более 3,7 млрд рублей налогов и таможенных пошлин.

 

Фото:   пресс-служба ОЭЗ «Тольятти»

 

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