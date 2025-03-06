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Объем привлеченных средств в Программу долгосрочных сбережений значительно увеличится

6 марта 2025 12:27
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Объем привлеченных средств в Программу долгосрочных сбережений значительно увеличится

В 2025 году объем привлеченных средств в Программу долгосрочных сбережений может увеличиться до 750 млрд рублей. Об этом стало известно накануне на Форуме лидеров рынка управления активами, состоявшемся в Москве. По словам директора Департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева, уже за январь текущего года в программу ПДС было привлечено около 25 млрд рублей, что выше, чем по итогам любого месяца 2024 года.

Также представитель Минфина сообщил, что за 2024 год объем вложений в ПДС с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений по договорам составил 220 млрд рублей. За прошлый год было заключено 2,9 млн договоров.

Жители Самарской области заключили более 80 тысяч договоров ПДС. По данным на конец января 2025 года, объем взносов за весь период действия программы превысил 2,3 млрд рублей.

Напомним, что Программа была разработана по поручению Президента страны Владимира Путина и начала действовать с 1 января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволяет получить дополнительные выплаты в будущем или сформировать капитал на приоритетные цели – покупку жилья, имущества, обучение детей и т.д. Глава государства также поставил задачу перед Правительством РФ и Банком России уделить особое внимание стимулированию работодателей к участию в Программе.

«Программа долгосрочных сбережений показала уже очень хороший результат — 220 млрд рублей привлеченных средств по итогам 2024 года. Это совокупность новых взносов, средств, переведенных в системе обязательного пенсионного страхования, софинансирования. На этот год задача еще более амбициозная — уже 750 млрд рублей. Поэтому потенциал и задача по привлечению средств стоит большая», — сказал Алексей Яковлев, выступая на форуме.

Подробную информацию о Программе долгосрочных сбережений и возможности получить софинанисрование со стороны государства можно узнать на сайте моифинансы.рф.

Фото - моифинансы.рф.

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