Новый резидент «Жигулевской долины» планирует создавать зубные протезы с помощью цифрового моделирования

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Резидентами технопарка «Жигулевская долина» сегодня являются более 270 стартапов и компаний в самых разных сферах деятельности. Они создали более 2000 рабочих мест. Одним из новых резидентов стало ООО «32 КАРАТА». Компания намерена создать инжинирингово-производственный центр в формате научно-практической лаборатории, которая будет способна изготавливать титановые, керамические, композитные, пластмассовые и другие биосовместимые изделия в медицинских целях по индивидуальным параметрам пациентов.

Технопарк "Жигулевская долина" - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» позволяет создать все необходимые условия для развития стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса. Как неоднократно подчеркивал Губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство - важный фактор стабильности для экономики региона.

Компания «32 КАРАТА» вошла в ряды резидентов «Жигулевской долины» в июне 2022 года по итогам Экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и готова расширять свои возможности с помощью мер поддержки, оказываемых в периметре технопарка.

«Сегодня в Самарской области проводится огромная работа по поддержке предпринимательства, нацеленного на импортозамещение - запускаются производства, которые дают старт новым технологиям и возможностям для бизнеса и потребителей. Технопарк «Жигулевская долина» транслирует уникальные разработки, способные регенерировать те сегменты рынка, которые были заполнены иностранными компаниями, и наша задача – поддержать инноваторов с помощью многочисленных программ федерального и регионального уровня на этапе «взросления», - отметил министр Дмитрий Богданов.

Как отмечают в компании, частой проблемой при имплантации зубов является атрофия костной ткани. Вероятность осложнений в таком случае не позволяет применять стандартные методики. Проект нового резидента технопарка позволит решить многие из этих проблем с помощью цифровых технологий.

«Создание методики и технологии цифрового моделирования позволит персонально реконструировать 3Д-геометрию утраченного объёма костной ткани человека. Она будет основана на использовании цифровых диагностических данных, цифрового планирования и проектирования, – рассказал основатель сети клиник стоматологии и медицины «32 КАРАТА», к.м.н., доцент кафедры клинической стоматологии медицинского университета «Реавиз» Алексей Лобанов. – Важно, что для реализации этого проекта привлекаются только российские ученые и персонал. Планируется на 70-90% использовать отечественные расходные материалы и программное обеспечение».

Работа лаборатории построена на авторской методике диагностики и лечения пациентов с различными нарушениями прикуса, которая позволяет создавать точную модель протезируемого участка и заранее на прецизионном оборудовании изготавливать индивидуальные медицинские изделия – зубные протезы. Задействование научного персонала, применение цифровых технологий с междисциплинарным подходом позволит создавать медицинские изделия высочайшего качества по индивидуальным замерам. Все это обеспечит кратное увеличение качества продукта, снизит количество осложнений, сократит в разы сроки реабилитации пациентов после оперативных вмешательств и повысит качество жизни людей.

«Мы рады, что наш проект нашел поддержку у руководства технопарка и министерства экономического развития региона. Мы понимаем, что именно мы хотим реализовать, мы знаем, как это делать, у нас есть уникальная команда, поэтому я уверен, что с помощью «Жигулевской долины» у нас получится не только воплотить наш проект в жизнь, но и масштабировать его на отечественный рынок», – поделился Алексей Лобанов.

По вопросам получения статуса резидента технопарка можно проконсультироваться по единому номеру: 8(8482) 93-00-93 или обратившись по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе 165, корпус 1.1, 2 этаж, оф. 306.