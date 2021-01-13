Названы самые подорожавшие за пандемию продукты

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Эксперты Росстата проанализировали динамику цен в российских магазинах за 2020 год и выяснили, что наиболее подорожал в эпоху пандемии сахарный песок.

Он взлетел в цене почти на 65%, передает «Интерфакс».

На втором месте - подсолнечное масло (26%), далее идут крупы (+20%), яйца (+15%) и макароны (+12%). На несколько процентов в цене выросли хлеб, молочка и мясо. Также подрос средний чек на свежие фрукты, овощи и морепродукты.

Отмечается, что продукты за год в среднем подорожали более чем на 7%, это вдвое выше показателя 2019-го, сообщает anews.com.

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