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Названы популярные продукты, которые подорожают в апреле

6 апреля 2025 13:24
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Названы популярные продукты, которые подорожают в апреле

Апрельское подорожание продуктов носит сезонный характер и связано с праздником Пасхи и шашлычным бумом на майские праздники, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, пишет РИА Новости.

«Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на четыре-семь процентов», — говорит она.

По мере приближения праздника будут дорожать пасхальные куличи, а также ингредиенты для них — мука, творог, масло и маргарин. Подорожание составит несколько процентов в зависимости от марки, рецепта, места продажи.

Нужно отметить, что мука пшеничная, масло сливочное, яйца, сахар-песок входят в перечень важнейших социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и цены на них находятся под пристальным вниманием территориальных органов ФАС.

Мясо для шашлыков традиционно дорожает с началом сезона, и на фоне длинных майских праздников в этом году вырастет в цене на 4−10%. Впрочем, ближе к лету цена обычно снижается, заключила Долгова.

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