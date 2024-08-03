Названа средняя зарплата в Самарской области

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Самарцы стали больше зарабатывать. Это следует из доклада Самарастата. Ведомство подбило итоги за первые пять месяцев этого года. Так, с января по май 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей региона составила 63 тысячи 833 рубля. Для сравнения за тот же период 2023 года этот показатель был равен 51 тысяче 898 рублям.

— В этом мае средняя зарплата жителя Самарской области была 65 тысяч 964 рубля, для сравнения в последнем весеннем месяце прошлого года этот показатель был на 10 тысяч меньше — 55 тысяч 948 рублей, — поделились цифрами в Самарастате.

При этом еще в марте 2024-го средний заработок по региону был значительно выше — 70 тысяч 626 рублей, пишет 63.ру.