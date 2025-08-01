Наш регион станет центром обсуждения развития химической промышленности России в рамках заседания Комиссии Госсовета РФ

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7 и 8 августа 2025 года в Самарской области Технопарке «Жигулевская долина» состоится совместное заседание Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Руководители органов исполнительной власти субъектов РФ обсудят тему «Новые материалы и химия».

Губернатор Самарской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость выбора региона в качестве площадки для проведения заседания: «Самарская область играет ключевую роль в развитии химической промышленности России. Регион обеспечивает около 16% российского производства аммиака и до 10% синтетического каучука, лидирует по объему экспорта химической продукции в Приволжском федеральном округе».

В рамках мероприятия представители 89 субъектов России посетят ключевые региональные предприятия химической отрасли, которые являются на сегодня ведущими не только в Самарской области, в стране, но и в России, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом и обсудить перспективы развития.

«Реализация национального проекта «Новые материалы и химия», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, имеет стратегическое значение для нашей страны, - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Снижение импортозависимости и развитие собственного производства в ключевых отраслях является приоритетной задачей. Задача нацпроекта - 2030 году значительно сократить зависимость от импорта в химической, нефтехимической, фармацевтической и других сферах, а также активно развивать производство новых материалов, в том числе для агропромышленного комплекса. Это не только вопрос экономической безопасности, но и укрепление технологического суверенитета России».