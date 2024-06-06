Набиуллина назвала три задачи для экономики России

133

В ближайшие годы у российской экономики есть три важнейшие задачи, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На первом месте стоит развитие капитала, иначе придется увеличивать роль государства в экономике, пояснила она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет Смотрим.

Вторая задача – обеспечение открытости, чтобы иметь возможность интеграции в мировую экономику с "теми, кто на это готов".

Кроме того, Россия должна удержать лидерство в технологическом развитии финансовой сферы, уверена глава ЦБ.