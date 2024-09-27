Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:
Информация о предстоящем матче «Крылья Советов» – «Химки»
Знаменитый литератор расскажет о своём творческом пути, а также поделится со слушателями воспоминаниями о своих современниках, живших и творивших в XX веке.
СОУНБ приглашает на встречу с одним из самых тонких лириков нашего времени – поэтом Евгением Рейном
Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября. 
В СОУНБ откроется выставка работ художника Владимира Опары
Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.
На выставке-форуме «Промышленный салон» обсудили возможности повышения производительности труда
Индейка и запеченные яблоки помогут бороться с бессонницей.
Невролог рассказал об основных причинах бессонницы
Власти Дагестана сообщили, что окажут поддержку всем, кто пострадал во время инцидента.
Число погибших во время взрыва на АЗС в Махачкале возросло до пяти
Умерла исполнительница роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
Умерла исполнительница роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
0.02
EUR 103.19
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На выставке-форуме «Промышленный салон» обсудили возможности повышения производительности труда

27 сентября 2024 20:31
108
Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

Создание эффективной и конкурентоспособной экономики является одним из ключевых аспектов национальной стратегии. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

О существующих мерах господдержки, результатах внедрения инструментов бережливого производства и перспективах на 2025 – 2030 годы рассказала участникам форума первый заместитель директора Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) Елена Дубовова.

РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда», который утвержден Президентом РФ Владимиром Путиным.

Цель нацпроекта – достижение роста производительности на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году. В настоящий момент более 180 предприятий области оптимизируют производственные процессы.

«Нацпроект «Производительность труда» позволяет своими силами пересмотреть организацию производства. Предприятия не теряют ничего кроме потраченных ресурсов, поэтому предлагаю тем, кто проходит по базовым критериям, подать заявку на участие», - отметила Елена Дубовова.

Господдержка по повышению производительности труда будет продлена для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма. Она включает в себя внедрение бережливых технологий, а также новые задачи, связанные с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных. Внедрение современных технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, станет важной частью стратегии повышения производительности труда.
Программами повышения производительности труда планируется охватить 40% крупных и средних компаний, а также 100% социальных организаций, таких как здравоохранение, образование, культура и социальная защита. Эти перспективы направлены на создание эффективной и конкурентоспособной экономики, что является основным приоритетом на ближайшие годы.
 

Фото: РЦК

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
27 сентября 2024  13:45
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
325
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
27 сентября 2024  13:06
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
283
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
27 сентября 2024  11:59
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
297
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
27 сентября 2024  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
650
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
473
Весь список