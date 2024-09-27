На выставке-форуме «Промышленный салон» обсудили возможности повышения производительности труда

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Создание эффективной и конкурентоспособной экономики является одним из ключевых аспектов национальной стратегии. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.



О существующих мерах господдержки, результатах внедрения инструментов бережливого производства и перспективах на 2025 – 2030 годы рассказала участникам форума первый заместитель директора Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) Елена Дубовова.

РЦК является оператором национального проекта «Производительность труда», который утвержден Президентом РФ Владимиром Путиным.



Цель нацпроекта – достижение роста производительности на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году. В настоящий момент более 180 предприятий области оптимизируют производственные процессы.



«Нацпроект «Производительность труда» позволяет своими силами пересмотреть организацию производства. Предприятия не теряют ничего кроме потраченных ресурсов, поэтому предлагаю тем, кто проходит по базовым критериям, подать заявку на участие», - отметила Елена Дубовова.



Господдержка по повышению производительности труда будет продлена для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма. Она включает в себя внедрение бережливых технологий, а также новые задачи, связанные с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных. Внедрение современных технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, станет важной частью стратегии повышения производительности труда.

Программами повышения производительности труда планируется охватить 40% крупных и средних компаний, а также 100% социальных организаций, таких как здравоохранение, образование, культура и социальная защита. Эти перспективы направлены на создание эффективной и конкурентоспособной экономики, что является основным приоритетом на ближайшие годы.



Фото: РЦК