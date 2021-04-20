На ускорение реконструкции федеральной трассы Самарской области выделено еще 620 млн рублей

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Правительство утвердило распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог общего пользования федерального значения на территориях регионов в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На территории Самарской области идет реконструкция федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 1034 – км 1042. На ускорение реконструкции выделено дополнительно 620 млн рублей. Средства выделяются из Резервного фонда Правительства РФ Росавтодору. Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством РФ после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский пояснил: «Дополнительные средства выделяются на ускорение реконструкции проходящего через Самарскую область участка этой важной автодороги федерального значения. Напомню, что развитие дорожной сети – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Руководство Самарской области успешно выполняет национальный проект, с опережением планов ведет модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством РФ продолжит выделение дополнительных средств поддержки для Самарской области по различным направлениям, в том числе и на дорожное строительство».

Напомним, что в феврале этого года по результатам встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Министром транспорта России Виталием Савельевым области было выделено дополнительно на развитие дорожной сети 4,5 млрд рублей. Во время очередной рабочей поездки в Москву руководителю региона удалось отстоять интересы губернии на федеральном уровне и заручиться поддержкой министра благодаря успешной и качественной реализации в Самарской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регион по итогам прошлого года занял второе место в стране по исполнению нацпроекта заняла второе место среди регионов субъектов РФ. В порядок было приведено более 300 километров дорог регионального и муниципального значения.

Соответствующее февральское решение Правительства по выделению 4,5 млрд рублей также было одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Леонида Симановского.

Кроме того, в 2020 году, сложном для регионов из-за «коронавирусных» ограничений, Самарской области на реализацию дорожных проектов также при содействии Леонида Симановского было выделено дополнительно 3 млрд рублей федеральных средств, что позволило с опережением завершить строительство ряда объектов.