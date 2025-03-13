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На «Электрощит Самара» прошло расширенное заседание Союза работодателей Самарской области

13 марта 2025 13:16
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На «Электрощит Самара» прошло расширенное заседание Союза работодателей Самарской области

На площадке «Электрощит Самара» состоялось расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» под председательством Президента Ассоциации Алексея Гусева. Участниками заседания стали представители Правительства Самарской области, Главного управления МВД России по Самарской области и более 50 руководителей предприятий и организаций - членов Ассоциации.

Участники заседания обсудили вопросы комплексного взаимодействия образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования с промышленными предприятиями – членами Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», контроля за ценообразованием сырьевой составляющей, вопросы миграционной политики, а также производственный потенциал исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области и другое. Одним из главных стал вопрос подготовки мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время экскурсии по предприятию участники мероприятия смогли ознакомиться с работой и оценить уровень развития производственной площадки, выпускаемой продукцией. «Для «Электрощит Самара», давнего и активного члена Союза работодателей Самарской области, большая честь принимать на своей площадке расширенное заседание, - обратился к гостям генеральный директор предприятия Дмитрий Куприянов. - Мы стремимся сломать стереотип о заводе как о непривлекательном месте работы, в том числе и для молодежи – и средний возраст наших сотрудников, составляющий 40 лет, говорит о том, что нам это удается».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков в своем выступлении сделал акцент на ситуацию в промышленности Самарской области и перспективах ее развития: «Промышленность – основа экономики Самарской области, формирующая 45% ВРП и обеспечивающая занятость более 270 тысяч человек. В регионе успешно работают свыше 630 крупных и средних предприятий, преимущественно высокотехнологичных обрабатывающих производств, таких как автомобилестроение, авиа- и космическая техника, нефтехимия и металлургия. По итогам 2024 года, объём отгруженных товаров и услуг обрабатывающими производствами Самарской области составил более 2 трлн рублей, Самарская область занимает в ПФО 3 место. Индекс промышленного производства составил 105,7%, что выше индекса Российской Федерации в целом (104,6%). Это результат совместной работы предприятий и государственной поддержки».

В завершение мероприятия состоялся прием новых членов в Союз работодателей Самарской области. «Сегодняшнее заседание – важная площадка для конструктивного диалога по ключевым вопросам развития промышленности региона. Мы рассмотрели широкий спектр тем: от индекса промышленного производства и подготовки кадров до готовности предприятий к празднованию 80-летия Великой Победы. Особую ценность представляют выездные заседания, позволяющие обмениваться опытом и знакомиться с передовыми практиками непосредственно на производстве. Для сотрудников принимающего предприятия – это также отличная возможность продемонстрировать свои достижения», - подчеркнул Алексей Гусев, президент Союза работодателей Самарской области.

Напомним, что Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» – крупнейшее объединение промышленников, представителей бизнеса, учреждений и организаций региона. Сегодня в Союз входят 127 предприятия, объединяющие более 200 тысяч работников.

Напомним, что губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев обозначил рост производства обрабатывающего сектора как одну из главных задач. По мнению главы региона, стабильный рост может обеспечить развитие таких ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области как автомобилестроение, химия, авиационно-космический сектор, нефтепереработка и металлургия.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

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