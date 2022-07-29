«Мягкий кинотеатр» планирует съехать из ТЦ «МегаСити»

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В Самаре на один кинотеатр станет меньше. Речь идет о многими любимом «Мягком кинотеатре» в торговом центре «МегаСити». Расстаться с ТЦ оператор сети решил через суд. ООО «Старый город» подало иск против «Виктор и Ко Мега Сити».

— Компания просит признать ничтожной сделку по договору аренды и вернуть ООО «Старый город» обеспечительный платеж в 1 600 000 рублей 80 копеек. Взамен «Мягкий кинотеатр» обязуется освободить помещения общей площадью 2498,7 тысячи квадратных метров, — следует из определения суда.

ООО «Старый город» — компания, зарегистрированная в Челябинске с 2014 года. Фирма специализируется на прокате фильмов. Владеют организацией Константин Назаров и Евгений Штрамвасер. Первый также владеет фирмами по производству мебели, а второй, в прошлом владелец ЧОПа, сейчас занимается сферой развлечений.

Арбитражный суд принял заявления на рассмотрение и уже назначил первое заседание по делу на начало августа.

При этом разбирательства начались практически сразу после предыдущего скандала, когда девелоперу разрешили узаконить этот самый пристрой. Ведь он был самостроем. Отказ в удовлетворении иска владелец ТЦ оспаривал несколько раз, пишет 63.ру.