Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей

14 октября 2025 20:12
73
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России со следующего года более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рубля, тренд на его повышение опережающими инфляцию темпами продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

"По поручению президента правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22 400 рублей. В следующем году этот тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля", - сказал Мишустин на стратегической сессии.

