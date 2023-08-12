Минстрой объяснил возможность удорожания некоторых строительных материалов

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Еженедельный мониторинг цен, проводимый Минстроем совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 21 ценообразующему строительному ресурсу, показал, что за восемь месяцев года рост цен не превысил уровня инфляции. Об этом 11 августа «Известиям» сообщила пресс-служба министерства.

«По результатам проводимого мониторинга в период с января по август 2023 года (по состоянию на 9 августа) можно отметить, что рост цен на основные ценообразующие строительные ресурсы находится в уровне инфляции. Рост цен на отдельные строительные ресурсы может быть связан с сезонным фактором, обусловленным высокой активностью строительно-монтажных работ, ухудшением ситуации с транспортировкой строительных материалов железнодорожными путями, а также повышением стоимости автомобильных грузоперевозок», — пояснили в ведомстве.

Так Минстрой прокомментировал слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который в интервью телеканалу «Россия 24» 8 августа заявил о влиянии роста курса иностранной валюты на стоимость строительных материалов и оборудования.

В министерстве добавили, что в отрасли удалось нарастить долю отечественных стройматериалов до 95% при строительстве жилья и социальных объектов. Дальнейшие меры снижения импортной зависимости в строительстве продолжаются, в том числе в сфере научно-исследовательских работ в области новых технологий.