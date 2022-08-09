Минпромторг: важные иностранные комплектующие в металлургии уже заменили на аналоги

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Все важные комплектующие, необходимые для металлургического производства в стране, уже заменены на аналоги, говорится в сообщении Минпромторга РФ, передает РИА Новости.

В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на проект развития металлургической отрасли до 2030 года сообщило, что российские металлурги сталкиваются с серьезными проблемами из-за зависимости от иностранного оборудования: практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит из недружественных стран. При этом процесс импортозамещения может занять не менее десяти лет.

"Отрасль и государство вместе отреагировали максимально быстро – все жизненно важные для производства комплектующие уже заменены на аналоги. Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени – однако в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Более того, их продукция востребована и на зарубежных рынках", - заявили в министерстве.

В Минпромторге отметили, что до 2021 года российские компании покупали необходимое оборудование в основном по импорту у крупнейших мировых поставщиков – SMS Group, Primetals Technologies и Danieli. Но в начале 2022 года российская металлургия, как и другие отрасли промышленности, оказалась в совершенно новых условиях.

"Обострение конкуренции на мировом рынке металлопродукции, отказ поставщиков из недружественных стран проводить сервисное обслуживание нашим компаниям – все это подтвердило уже назревшую необходимость иметь собственную передовую машиностроительную базу, которая станет весомым аргументом в сложившихся политико-экономических условиях, глобальной конкурентной борьбе, а также поможет обеспечить технологический суверенитет всей отрасли", - подчеркнули в министерстве.

Более того, у российских производителей металлургического оборудования достаточно наработок для замещения всего импортного оборудования, уверены в Минпромторге.

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