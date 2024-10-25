Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников

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Продавцы электроники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды к ввозу продукции. Изменения могут коснуться 90% кондиционеров и 50% холодильников

Участники рынка электроники и бытовой техники предупредили о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников. Причиной стали новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами (или холодильные агенты). Они используются в кондиционерах и холодильном оборудовании и представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Согласно новым требованиям (о них министерство сообщило 8 октября), разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

«Таким образом Минприроды неожиданно для рынка изменило правила ввоза продукции и распространило разрешительный порядок ввоза на значительное количество товаров, ввоз которых раньше не ограничивался. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — объясняет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Аналогичная ситуация, по его утверждению, складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%?, пишет РБК.