Министр энергетики России Николай Шульгинов и губернатор Дмитрий Азаров запустили в работу газовые сети в жилом массиве «Сокские зори»

171

В пятницу, 16 февраля, Министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках рабочего визита в Самарскую область вместе с губернатором Дмитрием Азаровым принял участие в церемонии запуска первого этапа внутрипоселковых газовых сетей в жилом массиве «Сокские зори» села Малая Царевщина (Красноярский район).

Протяженность первого этапа внутрипоселковых газовых сетей в массиве «Сокские зори» составляет 1 км. Уже сегодня к сетям готовы подключить около 30 домовладений массива. До конца 2024 года будет проложено около 8 км внутрипоселковых сетей для газификации 400 уже построенных домов, а также участков, отведенных на этой территории под перспективную застройку. Проект реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы.

«Для жителей это важное событие. Теперь у них будут совершенно другие условия, уверен, люди это оценят, — сказал Министр энергетики России Николай Шульгинов. — Хочу поблагодарить строителей, руководителей, Правительство Самарской области за хорошо выполненную работу. Желаю жителям массива «Сокские зори» безопасного использования газа в быту».

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросам газификации Правительство Самарской области уделяет особое внимание.

«Сегодня мы по программе газификации подключаем еще один населенных пункт в Самарской области. Уже 30 домовладений получат газ сегодня, планы у нас – в течение года всего подключить 400 домовладений. Уверен, с задачами справимся в кратчайшие сроки», — сказал глава региона.

Строительство первого этапа внутрипоселковых газовых сетей в массиве «Сокские зори» планировалось выполнить в течение 2024 года, но работы были завершены уже в середине февраля.

«Первый квартал еще не закончился, а газопровод уже подключен. Работа ведется профессионально. Так держать! Мы рады развивающемуся с «Газпромом» сотрудничеству. Рады тому, что все наши общие цели, которые мы ставим, реализуются опережающими темпами, как и строительство этого газопровода», — отметил Дмитрий Азаров.

Всего в Самарской области за 2019-2023 годы построено 788 км газораспределительных сетей. Уровень газификации региона один из самых высоких в стране — 94,4%. В 2024 году планируется построить еще 240 км газораспределительных сетей. При этом в ближайшие годы (к 2030 году) будет догазифицировано 116 населенных пунктов. Губернатор поблагодарил Министра энергетики России Николая Шульгинова за поддержку региона в решении задач по газификации, которые поставлены Президентом страны.

«Николай Григорьевич, вам огромное спасибо за внимание к региону, содействие в реализации масштабных проектов на территории региона. Мы сегодня обсудили целый комплекс вопросов развития энергетической отрасли, и спасибо, что помогаете нам реализовывать задачи по газифкации, которые поставлены перед Самарской областью нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — сказал губернатор. — Вне всякого сомнения, реализация этих задач, дает возможность повысить уровень благосостояния людей, сэкономить время – те, кто использует для отопления дрова, это почувствуют. Считается, что газификация сокращает трудозатраты где-то на 3 часа в день – не надо затапливать, поддерживать тепло. А те, кто использует электричество для отопления, почувствуют экономию средств, а значит – это повышение уровня благосостояния».

Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина в России ведутся мероприятия по догазификации. Собственники домовладений в газифицированных населенных пунктах имеют возможность подвести газ до границ своего земельного участка без использования личных средств. С конца 2022 года данная программа стала бессрочной. Для реализации программы социальной газификации создан штаб, который возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Льготные категории граждан получают прямую субсидию из бюджета Самарской области для покупки газоиспользующего оборудования, счетчиков, котлов, газовых плит.

Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин отметил высокую эффективность программы газификации в Самарской области, отметив совместную работу с регионом в ее реализации.

«Хотел бы поблагодарить за это Правительство региона и лично Дмитрия Игоревича Азарова. Президент поручил завершить газифкацию страны поэтапно к 2030 году. На примере того, как слаженно работает «Газпром» и региональные власти, уверен, в Самарской области эта задача будет выполнена совместными усилиями точно в срок, — сказал Олег Ляпустин. — Уровень газификации Самарской области уже очень высок, и в рамках реализации пятилетней программы мы дополнительно расширяем для жителей региона возможности по использованию природного газа. Так, будут проложены сети для газификации домовладений в четырех районах субъекта — Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском, — проведена модернизация более 10 источников газоснабжения, построены два газопровода-отвода и ГРС в Волжском и Сергиевском районах. Все эти проекты создадут условия для подключения новых потребителей и увеличения подачи газа существующим».

Фото: Дмитрий Бурлаков/ СОВА