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Минфин: размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 587 тысяч рублей

19 января 2023 20:13
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Кроме того, увеличен размер семейного капитала на второго ребенка.

Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля составит 587 тыс. рублей. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Министерстве финансов страны, пишут "Известия".

Кроме того, увеличен размер семейного капитала на второго ребенка. Он составит почти 775,6 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Прежде размер маткапитала на первого ребенка составлял 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья могла получить дополнительную выплату в размере 168,6 тыс. рублей.

 

Фото:   ru.freepik.com

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