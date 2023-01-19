Минфин: размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 587 тысяч рублей

53

Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля составит 587 тыс. рублей. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Министерстве финансов страны, пишут "Известия".

Кроме того, увеличен размер семейного капитала на второго ребенка. Он составит почти 775,6 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Прежде размер маткапитала на первого ребенка составлял 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья могла получить дополнительную выплату в размере 168,6 тыс. рублей.

Фото: ru.freepik.com