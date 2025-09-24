Минфин планирует налоговые изменения

87

Власти собираются поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 п.п. — с 20 до 22%, следует из материалов Минфина («Известия» с ними ознакомились). Изменения в Налоговый кодекс планируют внести в рамках бюджетного пакета. Если поправки примут, они заработают уже с января 2026 года. Корректировки направлены в первую очередь на балансировку бюджета, чтобы выполнить все социальные обязательства.

При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, медицинской продукции и детских товаров.

«Повышение НДС призвано сбалансировать бюджет и станет важным источником доходов. Но вместе с тем дополнительная налоговая нагрузка ложится на предприятия, ограничивая их инвестиционные возможности», — оценила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Экономист Андрей Бархота выразил мнение, что повышение налогового бремени связано с напряженной ситуацией в госфинансах. По его словам, впервые за многие годы план расходов бюджета за первое полугодие выполнен полностью, тогда как раньше он составлял 80–90%. Это указывает на то, что дефицит не только сохранится до конца года, но и, вероятно, увеличится.

«Вместе с тем эта мера позволит увеличить налоговые доходы бюджета — наиболее стабильный источник поступлений. Рост ставки НДС на 2 п.п. способен принести дополнительно до 600 млрд рублей в год при сохранении текущей деловой активности и розничных продаж», — оценил Андрей Бархота.