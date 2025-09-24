Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Минфин планирует налоговые изменения

24 сентября 2025 13:46
87
Власти собираются поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 п.п. — с 20 до 22%, следует из материалов Минфина («Известия» с ними ознакомились). Изменения в Налоговый кодекс планируют внести в рамках бюджетного пакета. Если поправки примут, они заработают уже с января 2026 года. Корректировки направлены в первую очередь на балансировку бюджета, чтобы выполнить все социальные обязательства.

При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, медицинской продукции и детских товаров.

«Повышение НДС призвано сбалансировать бюджет и станет важным источником доходов. Но вместе с тем дополнительная налоговая нагрузка ложится на предприятия, ограничивая их инвестиционные возможности», — оценила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Экономист Андрей Бархота выразил мнение, что повышение налогового бремени связано с напряженной ситуацией в госфинансах. По его словам, впервые за многие годы план расходов бюджета за первое полугодие выполнен полностью, тогда как раньше он составлял 80–90%. Это указывает на то, что дефицит не только сохранится до конца года, но и, вероятно, увеличится.

«Вместе с тем эта мера позволит увеличить налоговые доходы бюджета — наиболее стабильный источник поступлений. Рост ставки НДС на 2 п.п. способен принести дополнительно до 600 млрд рублей в год при сохранении текущей деловой активности и розничных продаж», — оценил Андрей Бархота.

Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
82
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
187
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
186
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
384
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
380
