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Михаил Смирнов провел заседание штаба по газификации Самарского региона

21 марта 2025 13:09
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Михаил Смирнов провел заседание штаба по газификации Самарского региона

В четверг, 20 марта 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева провел заседание регионального штаба по газификации. В заседании приняли участие руководители и представители органов исполнительной власти, надзорных органов, управления федерального казначейства, газораспределительных организаций, газотранспортной организации ООО «Газпром Трансгаз Самара», главы муниципальных образований области. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители центрального офиса ПАО «Газпром», а также руководство ООО «Газпром газификация», ООО «Газпром Межрегионгаз Самара».

В ходе заседания обсуждались вопросы исполнения программы социальной газификации (догазификации), реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина, а также выполнение региональной программы газификации Самарской области в 2025 году.

Напомним, программа социальной газификации стартовала в 2021 году. Она предполагает проведение газопровода до границ земельного участка гражданина бесплатно в газифицированных населенных пунктах. По информации министерства энергетики и ЖКХ региона, в газораспределительные организации поступило более 33 тысяч заявок на социальную газификацию.

«Уже порядка 18 тысяч заявок исполнено, это значит, что жители увидели газопровод на границе своего земельного участка, своего домовладения. Тем не менее, есть вопросы. Сегодня мы остановимся на том, как формируется региональная программа газификации, здесь есть определенные шероховатости с газораспределительными организациями, есть определенные задержки со сроками исполнения договоров, хотя в последнее время есть положительная тенденция, выражающаяся в сокращении количества просроченных договоров по региону», — открыл заседание штаба Михаил Смирнов.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань, программа догазификации была дополнена новым направлением – газификацией садоводческих товариществ. «В региональную программу также включены мероприятия по догазификации территорий для ведения садоводства. Органами местного самоуправления Самарской области проведена инвентаризация соответствующих домовладений, расположенных на территории садоводческих товариществ. В результате определено 27 муниципальных районов и 10 городских округов, в которых будут выполняться мероприятия по газификации СНТ.  Потенциал догазификации по этому направлению составляет 10 354 домовладения, 982 дома уже включены в региональную программу», — пояснил министр.

На заседании обсудили ситуацию в районах, где газ подведён к границам участков, но газопровод так и не «зашел» в дом и пуск газа не состоялся. Сейчас в Самарской области к сетям подключились порядка 10,6 тысяч таких домов, 51% от количества заключенных договоров на обслуживание. В среднем по России этот показатель составляет 60%.

«Если взять потенциал подключения – 19 тысяч созданных технических возможностей, 10 тысяч выполненных пусков газа, то, соответственно, порядка 9 тысяч заявителей в любой момент могут получить газ, достаточно только их доброй воли и подписания договора – и можно перейти на это удобное, комфортное топливо», — акцентировал  заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских.

По информации министерства ЖКХ, наиболее часто с такой ситуацией сталкиваются в Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. К главам муниципалитетов обратился Михаил Смирнов.

«У вас наибольшее количество договоров исполнено до границы, просьба отработать по льготникам из числа тех домовладений, где газопровод построен до границы, и жителям предусмотрена льгота в объёме более 200 тысяч рублей на внутридомовые газовые работы, но они почему-то не подключены. Отработайте эти адреса вместе с минЖКХ, чтобы все льготники подключились», – поручил председатель областного правительства.

Участники заседания обсудили также вопросы дальнейшего финансирования программы социальной газификации, которое осуществляется из двух источников – поступлений из ООО «Газпром газификация» и собственных тарифных источников газораспределительных организаций.

Кроме того, члены штаба рассмотрели исполнение другой важной программы – развития газоснабжения и газификации Самарской области, которая завершается в текущем году. Если программа социальной газификации предусматривает строительство сети в уже газифицированных населенных пунктах, то здесь речь идет о строительстве более крупных объектов газоснабжения – магистральных газопроводов и мощных ГРС. Это позволяет газифицировать новые населенные пункты.

Основная часть работ по программе в Самарской области уже выполнена. Благодаря строительству новых магистральных газопроводов, возведению и техническому перевооружению газораспределительных станций доступ к сетевому газу получили жители в поселках Дружба, Передовой, Привольный, Красный Миронов, в деревне Висловка и селе Смолькино, а также в жилом массиве «Сокские зори» села Малая Царевщина. Для этого компания построила межпоселковые газопроводы в Безенчукском, Красноярском и Сызранском районах. В этом году осталось завершить два межпоселковых газопровода в Волжском районе, а также газопровод-отвод, ГРС и межпоселковый газопровод в Сергиевском районе. Исполнение программы идет в соответствии с графиком.

Председатель Правительства сообщил, что в настоящее время формируется новая программа «Газпром» на 2026-2030 годы, на активное участие в которой также претендует Самарская область. В завершение заседания штаба Александр Затонских сообщил, что в рамках новой программы газоснабжения и газификации объектов Самарской области ПАО «Газпром» на 2026-2030 годы в строительство и модернизацию газовой распределительной сети в Самарской области планируется вложить рекордную сумму в 8,8 млрд рублей.

Особое внимание – к предстоящему празднованию 80-летия Великой Победы. На территории Самарской области строятся и реконструируются семь мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Они зажгутся в мае в рамках Всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы».

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