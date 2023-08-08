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Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий

8 августа 2023 20:50
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Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий

В г. Уфа Республики Башкортостан прошло Всероссийское совещание по вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В нем приняли участие Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, а также более 500 организаторов здравоохранения: региональные министры здравоохранения, руководители территориальных фондов ОМС и Росздравнадзора, представители Минздрава России и подведомственных организаций. Эксперты обсудили   вопросы повышения доступности первичной медико-санитарной помощи, роль амбулаторного звена в сбережении здоровья матери и ребёнка, применение цифровых технологий и сервисов в первичном звене здравоохранения.

Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий. Он подчеркнул, что эта отечественная продукция привлекает все большее внимание покупателей из-за рубежа.

В Самарской области налажена тесная связь между наукой и практическим здравоохранением. Ряд разработок Самарского государственного медицинского университета широко применяется в медучреждениях по всей стране. Кроме того, вуз является активным участником Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В ноябре 2022 Михаил Мурашко вместе с главой региона дали старт серийному производству инновационной продукции СамГМУ.

Разработки медуниверситета активно применяются, в том числе, в дистанционном мониторинге за состоянием здоровья пациентов.

Опыт региона по этому направлению был представлен на Всероссийском совещании среди лучших современных практик по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. О реализации пилотного проекта «Персональные медицинские помощники» рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Напомним, федеральный проект стартовал в этом году в 6 субъектах РФ в рамках стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение».

Применение медицинских приборов в качестве персональных медицинских помощников призвано снизить риски осложнений для пациентов с хроническими заболеваниями — артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

«Дистанционное наблюдение потенциально позволит достичь целевых уровней охвата населения диспансерным наблюдением, повысить эффективность использования средств в здравоохранении, — отметил Армен Бенян. — В рамках реализации проекта используются отечественные медицинские изделия — тонометры и глюкометры, — с помощью которых пациенты самостоятельно в домашних условиях регистрируют результаты исследований. Данные передаются в специализированные информационные системы, посредством которых обеспечивается доступ к ним для лечащего врача через региональную медицинскую информационную систему. В Самарской области осуществлена интеграция региональной медицинской информационной системы, платформы "Персональные медицинские помощники" и специализированной информационной системы дистанционного наблюдения».

На региональном уровне в проекте участвуют 3 городские поликлиники и Клиники Самарского государственного медицинского университета.

В регион поставлены более 1200 тонометров и 200 глюкометров с функцией дистанционной передачи результатов исследований. Отечественные приборы зарегистрированы на платформе «ПМП» и подключены к системе дистанционного мониторинга.

На сегодняшний день на постоянном динамическом мониторинге артериального давления и уровня глюкозы находятся почти 1300 жителей Самарской области.

«В рамках расширения пилотного проекта уже в следующем году мы планируем привлечь к участию в нем районные больницы, оказывающие медицинскую помощь жителям сельских территорий, — рассказал руководитель регионального минздрава. — Подводя первые промежуточные результаты, мы отмечаем, что на примере Самарской городской поликлиники №1 за несколько месяцев реализации проекта у 95% пациентов с артериальной гипертензией была проведена коррекция медикаментозного лечения, при этом у 65% в дистанционном режиме с использованием телемедицинских технологий».

Также совместно с Самарским медицинским университетом реализуется региональный проект дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов фельдшерско-акушерских пунктов.

В 100 ФАПов южных районов в конце 2022 года были поставлены портативные кейсы, разработанные СамГМУ, с такими медицинскими изделиями как: ЭКГ аппарат, тонометр, глюкометр и термометр с функцией дистанционной передачи результатов исследований, объединенных в одной информационной платформе, которая интегрирована с региональной медицинской информационной системой. Цель проекта -  разработка региональной системы телемедицинского мониторинга за пациентами фельдшерско-акушерских пунктов.

 

 

 

 

 

 

 

 

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