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Профессиональный праздник — День работников пищевой промышленности России — традиционно отмечается каждое третье воскресенье октября. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил состояние рынка труда в сфере пищевого производства: наиболее востребованные специальности, динамика спроса и заработных плат.

Пищевая промышленность входит в топ-5 производственных отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в октябре (данные в целом по РФ):

— Производство промышленного оборудования

— Производство металлических изделий и заготовок

— Машиностроение, станкостроение

— Металлургия

— Пищевая промышленность



Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%, а вот число резюме практически не изменилось (минус 2% по сравнению с октябрем 2022-го).



Топ-5 наиболее востребованных специалистов сфере пищевого производства в октябре (данные в целом по РФ, в порядке убывания количества вакансий):

— Аппаратчик производственной линии

— Фасовщик/упаковщик

— Пекарь/кондитер

— Мастер производственного участка

— Инженер-технолог



При этом изменился и средний возраст соискателя за год. Так, у инженеров-технологов до 40 с 37 лет, у инженеров-электриков − до 49 с 46, у электриков/электромонтеров − до 45 с 42, а фасовщиков-укладчиков − до 39 с 35 лет соответственно.

Зарплаты в сфере пищевого производства за год выросли в среднем на 8,3%.

На таких инженерно-технических позициях, как инженер-технолог в среднем в Москве в течение прошлого года могли в среднем зарабатывать 115 000 руб. в месяц на руки, после уплаты налогов, fix (без учета дополнительных льгот и компенсаций), а максимально – 250 000. Прирост средней рыночной заработной платы за год составил 4,5%. Инженеру-наладчику оборудования предлагают в среднем 115 000 руб. (+15%), а максимально − 240 000 руб. Инженеру-электрику головы платить 110 000 руб. (+10%), а максимум −200 000 руб.

В топ вакансий октября в сфере пищевого производства вошли вакансии технолога на мясопереработку в Нальчик (от 150 000 — 250 000 руб.), главного технолога консервного завода (150 000 — 220 000 руб.) в Московской области в Раменском, главному технологу хлебопекарного производства в Санкт-Петербурге предлагают 150 000 — 200 000 руб., технологу рыбного производства в Йошкар-Оле предлагают от 150 000 руб., а начальнику производства плавленых сыров в Малоярославце Калужской области − 150 000 руб.

У квалифицированных рабочих (на полный рабочий день), по данным аналитиков SuperJob, тоже зарплаты растут. Так, наладчику оборудования предлагают в среднем 85 000 руб. (+13,3%), а максимально − 150 000 руб. Больше всего выросла зарплата у кондитера: +23%. Он может получать 80 000 руб. и 140 000 руб. соответственно. У фасовщика-укладчика зарплата выросла на 18,2% (65 000 руб. в среднем и 100 000 руб. максимально).