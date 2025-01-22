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Китай в пять раз увеличил поставки в Россию мяса птицы

22 января 2025 09:27
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Китай в пять раз увеличил поставки в Россию мяса птицы

По итогам 2024 года Китай в пять раз увеличил поставки в Россию мяса птицы. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает газета «Известия».

Главными поставщиками этого вида мяса остались государства Латинской Америки (БразилияПарагвайАргентинаКолумбияУругвай), а также Белоруссия. По данным ведомства, соседняя республика обеспечивает Россию более половины всей импортируемой мясной продукции. Так, например, за последние 12 месяцев доля из Белоруссии было ввезено 46 всего импорта говядины, 51 процент — мяса и субпродуктов птицы и 97 процентов готовой мясной продукции. Касательно отгрузок молочной продукции доля Белоруссии составила 94, а пищевого куриного яйца — 87 процентов.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году Китай нарастил закупки филе и другого мяса рыбы из России в полтора раза в сравнении с показателем 2023-го. За 12 месяцев суммарные объемы экспорта филе и мяса рыбы из России в Китай увеличились до 86,1 миллиона долларов в денежном выражении, рекордного уровня с 2015 года.

При этом поставки пива в Китай составили 17,3 миллиона долларов. По сравнению с 2023 годом снижение оценивается в 14,4 процента. Импорт китайского пива в Россию в то же время вырос почти в два раза, продукции поставили почти на 30 миллионов долларов, пишет Лента. 

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