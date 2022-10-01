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Какие выплаты проиндексируют россиянам с 1 октября

1 октября 2022 10:52
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Какие выплаты проиндексируют россиянам с 1 октября

Уже с 1 октября россиянам стоит ожидать индексации ряда выплат. В этот раз она коснется сотрудников бюджетных организаций и военных, заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, пишет ФедералПресс.

Очередная индексация произойдет уже с 1 октября. На несколько процентов россиянам проиндексируют заработную плату. Это коснется сотрудников бюджетной сферы.

«С 1 октября ожидается индексация заработных плат бюджетников. Под нее подпадают государственные гражданские служащие, работники федерально-бюджетных учреждений, включая казенные и автономные», – говорит Александр Сафонов.

Рост выплат затронет также и пенсионеров. На 4% будет проиндексирована пенсия военных, пишут «Известия».

«Ранее была установлена доплата, связанная с высоким уровнем инфляции, теперь эту доплату снимут и произведут перерасчет выплат. Кроме того, на 4 % ожидается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц», – говорит профессор.

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